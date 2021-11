Periscope avaa viimein uuden klubin Tampereen yöelämään: ”Sen jatko arvioidaan vuoden lopussa”, sanoo Arto Rastas

Viihdettä, elämyksiä ja komeita kaupunkinäkymiä lupaava klubi vastaa tamperelaisten esittämiin toiveisiin, kertoo toimitusjohtaja Arto Rastas. Ikärajan takia kyseessä ei ole kaikkien nuorimpien illanviettäjien tapaamispaikka.

Aamulehti

Scope Clubin avajaisia vietetään ravintola Periscopessa Tampereen Ratinassa lauantaina 6. päivä marraskuuta. Avajaiset oli alun perin tarkoitus järjestää jo vuosi sitten lokakuussa, mutta koronaepidemia esti aikeet.

Toimitusjohtaja, ravintoloitsija Arto Rastas odottaa avajaisia hyvällä ja innokkaalla mielellä, vaikka Pirkanmaan koronaluvut ovat kääntyneet viime aikoina nousuun. ”Menemme viranomaisten säännösten mukaan. Ainahan tässä on se pelko, että joudumme perumaan tai muuttamaan suunnitelmia. Turbulenssia on nyt jatkunut yli 1,5 vuotta. Ravintola- ja tapahtuma-ala on joutunut kokemaan epäreilua kohtelua ja epäselvää viestintää, joka on ollut omiaan lisäämään yrittäjien ja työntekijöiden epävarmuutta”, Rastas harmittelee.

Aiemmissa suunnitelmissa Scope Clubiin piti lennättää nimekkäitä dj:tä Isosta-Britanniasta ja Espanjasta. ”Nyt tuosta ajatuksesta on luovuttu koronapandemian takia. On varmempaa käyttää kotimaan nimekkäitä dj-juontajia.”

Kiinnostus ratkaisee

Tällä tietoa Scope Club on avoinna lauantaisin kello 23.30–04 vuoden loppuun asti. ”Sen jälkeen arvioimme, miten toiminta on lähtenyt pyörimään. Katsomme, kannattaako jatkaa,” Rastas toteaa.

Hän puhuu vilpittömästä halusta ja suoranaisesta velvollisuudesta tuottaa Tampereelle uusia elämyksiä. ”Kylältä on kuulunut paljon sellaista viestiä, että porukka odottaa todella innokkaana klubin avajaisia. Esimerkiksi kesäterassillamme esitettiin usein toiveita siitä, että meininki voisi jatkua ympäri vuoden.”

Rastaan mukaan Tampereelta on puutunut tyylikkäät puitteet ja hyvää ohjelmaa tarjoava illanviettopaikka, jossa ikäraja on 22 vuotta. ”Ihan nuorisopaikasta ei siis ole kysymys.”

Sisään otetaan 450

Avajaisiltana luvassa on sirkustaiteilijoiden, tanssijoiden ja artistien tarjoamaa ohjelmaa. Mukana ovat muun muassa saksofonisti Kristian Lakari sekä dj:t Rony Rex ja Morenna.

Rastas puhuu mieluummin klubista kuin yökerhosta. ”Kyseessä on elämyksellinen ja viihteellinen paikka, jota ei ammuta ihan täyteen. Ravintolatilan lisäksi käyttöön tulee terassin katettu alue. Otamme sisään kerralla noin 450 henkeä, vaikka vähän enemmänkin mahtuisi.”

Klubi rakentuu ravintolatiloihin sen jälkeen, kun viimeiset ruokailijat ovat poistuneet salista iltayhteentoista mennessä. ”Siinä jää puoli tuntia aikaa siirtää kalusteita ja muuttaa valaistusta. Pää-dj alkaa soittaa kello 24. Klubiin tulevalle väelle avautuvat kauniit maisemat öiseen kaupunkiin, ja sisätilat ovat ilmavat”, Rastas lupaa.