Tampereen Taco Bellin avajaispäivä viimein selvillä: ”Jos joku vielä innostuu, kannattaa laittaa hakemusta”

Uusi ravintola avataan entisen Koskikeskuksen McDonald’s-ravintolan tiloihin.

Aamulehti

Taco Bellin Tampereen ravintolan avajaispäivä on viimein selvillä. Ravintola avaa ovensa Koskikeskuksessa torstaina 18. marraskuuta.

Rakennustöitä tehdään ravintolan tiloissa edelleen, mutta Taco Bell Suomen ketjujohtajan Sarita Lehtisen mukaan aikataulussa on toistaiseksi pysytty. ”Saattaa näyttää vielä aika pahalta, sillä pintatyöt on vielä tekemättä, mutta se on yleensä se nopein vaihe rakentamisessa”, Lehtinen sanoo.

Taco Bell ilmoitti elokuussa laajentavansa ravintolatoimintaa Tampereelle. Silloin kerrottiin, että ravintola rekrytoi 30 uutta työntekijää. ”Suurin osa on rekrytoitu, mutta jos joku vielä innostuu, kannattaa laittaa hakemusta. Meillä on jo hyvä tiimi, mutta vielä mahtuu mukaan.”

Taco Bell ilmoitti elokuussa avaavansa ravintolan myös Jyväskylään. Avajaisia vietetään Lehtisen mukaan viikon kuluttua Tampereen ravintolan avajaisista. ”Marraskuussa on kolme uutta ravintola-avausta. Kuun viimeisenä päivänä avaamme ravintolan vielä Tuusulaan.”

Kalifornialaistaustainen Taco Bell valmistaa muun muassa tacoja ja burritoja.

Taco Bell ravintoloita on Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa sekä Turussa.

Taco Bell kuuluu Restel oy:n ravintola-alan konserniin, jonka omistaa Tradeka-konserni. Restelin ravintolaketjuihin kuuluu Taco Bellin lisäksi muun muassa Burger King, Rax Pizzabuffet ja Wanha Mestari.