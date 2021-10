Millainen meno on uudessa Pataässässä? – katso kuvakooste uuden karaokeravintolan illasta: näkyykö tuttuja?

Anna Abreun Puolihelppo on yksi Henna Salmen kappaleista Pataässän alkuillassa. Se on Vain elämää -sarjan innoittama kokeilu. Kaunisääninen Salmi käy kaveriporukan, ”karaokepiirin”, kanssa usein laulamassa ja viettämässä vapaa-aikaa lauluravintoloissa. ”Pataässä on tyylikäs ja uusi lempipaikka, mutta tänään ilta jatkuu vielä Ihkussa”, Salmi toteaa.