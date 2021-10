Aamulehti

Tunnettu tamperelaislähtöinen keittiömestari Hans Välimäki ehdotti taannoin Aamulehden haastattelussa, että Tampereen olisi korkea aika saada Michelin-tähtitasoinen ravintola. Ensimmäiseksi kandidaatiksi hän nimesi ravintola C:n.

Välimäki on usein monessa asiassa oikeassa, mutta on hän joskus ollut myös väärässä.

Siksi kävimme lokakuun alussa itse katsomassa ja maistamassa, onko Välimäen väitteelle katetta.

Vastaan heti, että kyllä on, kyllä ravintola C on selkeästi Michelin-tasoinen ruokaravintola.

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Käsitykseni mukaan noita maailmalla arvostettuja ja seurattuja tähtiä ei ratkaista huutoäänestyksellä.

Oletan, joskaan en ole varma, että Michelin-tarkastaja on jo C:ssä joskus käynyt. Miksi hän ei ole jo C:tä palkinnut? Emme voi tietää.

Omat kokemukseni Michelin-tähdellä palkituista ravintoloista ovat hyvin rajalliset. Olen muistini mukaan ruokaillut yhden, kahden ja kolmen tähden paikoissa enintään kymmenessä eri maassa, joten otokseni on onneton ja osin myös vanhentunut.

Taso on ollut vaihteleva. Parhaimmillaan olen haukkonut henkeäni ihmetellessäni, kuinka mielikuvituksellista ruoanlaitto voi olla ja millaisia makuja on mahdollista loihtia. Sitten on ollut pitkästyttävää ja tasapaksua. Osa aterioista on mennyt pilalle, kun ei ole jaksanut syödä läheskään kaikkea.

Ravintola C eroaa noista pääosin Etelä- ja Länsi-Euroopassa käymistäni ravintoloista ainakin siinä, että sen käyttämä raaka-ainevalikoima on poikkeuksellinen. Omissa Michelin-kokemuksissani lautasella on lähes aina ollut jonkinlaisia mereneläviä, kaloja tai äyriäisiä. Hummeri, tryffeli ja hanhenmaksa ovat ainakin joskus olleet tyypillisiä Michelin-magneetteja. Valistuneemmat lukijat voivat täydentää listaa ja kommentoida.

Ravintola C:n hienous on siinä, ettei se taistele samoilla aseilla kuin muut. Se luottaa meidän omaan maahamme, omiin järviimme ja suomalaiseen tekemiseen. Hauella, peltokanankaalilla, tattarilla ja keltajuurella pääsee pidemmälle kuin ymmärrämmekään.

Ehkä Michelin-tarkastajakin sen jonakin päivänä ymmärtää.