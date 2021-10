Ravintola-arvio: Ravintola C:n ultrasuomalainen tyyli on kehittynyt ja kypsynyt 13 vuoden aikana. Aamulehti kävi tarkistamassa ravintolan nykytason.

Ensimmäisenä pääruokana tarjoiltava kuha-annos on yksi keittiöpäällikkö Ilkka Isotalon taidonnäytteistä.

Mikä: Christina Suomisen ja Ilkka Isotalon ravintola C on riemastuttanut hyvän ruoan ystäviä Tampereen Rautatienkadulla jo 13 vuoden ajan. Ravintolan tavaramerkki on suomalaisuus, paikoin jopa ultrapaikallisuus. Ulkomaista ovat oikeastaan vain viinit, kahvi ja tee.