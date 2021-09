Tamperelaisen ravinteli Berthan Kirsi Seppänen on vuoden sommelier 2021 – voitti kilpailun jo toista kertaa

Kilpailun finaalissa kolmanneksi sijoittui Juulia Eloranta tamperelaisesta ravintola C:stä.

Aamulehti

Tamperelainen Kirsi Seppänen on voittanut sommelierien sm-kisat. Seppänen toimii juomavastaavana tamperelaisessa ravinteli Berthassa.

Seppänen vei nimiinsä The Best Sommelier of Finland 2021 sponsored by Wines of Germany -kilpailun, joka järjestettiin Helsingin Wanhassa Satamassa 5.–6. päivä syyskuuta.

Seppänen voitti mestaruuden jo toisen kerran. Ensimmäinen mestaruus on vuodelta 2018.

Seppänen edustaa Suomea The Best Sommelier of Nordics 2021 -kilpailussa Reykjavikissa kolmen viikon kuluttua. Seppäsen kanssa Suomea edustaa kisassa toiseksi tullut Antero Niemiaho, joka työskentelee helsinkiläisessä ravintola Vinkkelissä.