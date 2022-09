Main ContentPlaceholder

Pitko

Tässä on Matti Pitkon viimeinen pakina Aamulehdessä – ”Ei ole ihme, että olen näin vanha. Paljon suurempi ihme on se, että olen hengissä”

Pakina on kirjallinen tuote, joka ymmärretään usein väärin, kirjoittaa Matti Pitko. Mukana on myös Juha Sihdon pilapiirros, jonka pääosassa on tuttu mies. Tämä säännöllinen pakina on ilmestynyt Aamulehdessä 36 vuotta.

Minulla on ollut 45 vuotta aikaa miettiä, mitä pakina on. Ja tässä tulos: Pakina on kirjallinen tuote, joka ymmärretään usein väärin. Pakina ei ole satuilua, niin hienoja kuin parhaat sadut ovatkin. Hyvä pakina kertoo lukijalle uuden asian, näkökulman tai kääntää kohteensa hilpeästi ylösalaisin paljastaakseen mitä tyypin taskuihin on piilotettu. Pakina on pilallinen, hauska ja vallaton, mutta hyväsydäminen. Pakinaa ajavat nurkkaan kolumnit, jotka ovat tuoteselosteiden pikkuveli. Pakinan tilalla ovat tilitykset miten selvisin viinasta, huumeista, taudeista, eroista ja läskistä. Nauru ja ilo ovat kadonneet. Kuolema on lehtien rahasampo. Kirjoitin noin 57 vuotta sitten elämäni ensimmäisen kerran kirjoituskoneella. Se tapahtui 10 minuuttia sen jälkeen, kun toimittajan urani alkoi Valkeakosken Sanomissa. Juttu oli seuraavan päivän lehdessä. Ei ole ihme, että olen näin vanha. Paljon suurempi ihme on se, että olen hengissä. Tiedossani ei ole taikatemppua, miten tulla vanhaksi tulematta vanhaksi. Vanhenemisessa hyvää on se, että nuortuu lapseksi jälleen. Urho Kekkonen ikääntyi taitavasti. Hänellä ei ollut koskaan harmaita hiuksia. Yritänpä muistaa jotain lähes kuuden vuosikymmenen uraltani. Menimme etsimään elokuussa 1995 pääministeri Paavo Lipposen juuria Kurusta Toikkosen kartanosta, jossa hänen isoisänsä oli renkinä. Isäntä näytti meille isoisän talon kivijalat. Se oli tunteellinen hetki. Saunan jälkeen uitiin. Paavo ei noussut vedestä tuntiin. Laiturin päässä seisoi kuvaaja Carina Appel, ja alaston pääministeri pelkäsi joutuvansa Playboyn kanteen. Kevennys paikallaan: Putin järjesti Kremlissä vitsikilpailun. ”Ensimmäinen palkinto on 30 vuotta linnaa”, sanoi diktaattori. Esko Aho ja Mauri Pekkarinen olivat kepun voimamiehet 90-luvulla. Esko tuuditti Maurin uneen yksiössä lukemalla Santeri Alkion kirjoja. Mauri nukkui pinnasängyssä. Kannuksen Kennedystä tuli pääministeri, Pekkarinen on Brysselissä. Ja entä Rautakansleri Kale Kummola? Kirjoitin Tapparan lehteen Kalesta 1971 haastattelun. Kale ujutti salaa painoon oman versionsa. Jutun alla oli minun nimeni. Huomasin, että Kalessa on ainesta. Kummola muuten on hyväsydäminen mies. Aamulehden työmarkkinatoimittajana luuhasin vuosia valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingin Bulevardilla. Siihen aikaan neuvoteltiin yökaudet, ja usein vasta hieman ennen aamukuutta tuli tieto, alkoiko lakko vai ei. Lähellä oli kapakka, jossa oli piikki auki toimittajille. Hieman ennen lehden painoon menoa kello 23 lähetin iloisesti uutisen, että suurlakko on peruuntunut. Sovinto tehtiin vasta aamulla kello viisi. Vastasin ihmettelijöille, että toimittajan pitää tietää. Sairaanhoitajien lakko 1983 voitti kansan sympatiat, ja Tehy voitti lakon. Hoitajien perässä seurasivat opettajat, lääkärit ja virkamiehet. Nyt hoitajista yritetään tehdä lailla rikollisia. Suomi matkasi 80-luvun lopulla täyttä höyryä lamaan. Pankit kylvivät rahaa, ja herrat ylistivät, että kerrankin köyhällä on varaa kuluttaa. Juhla päättyi puoleen miljoonaan työttömään. Puolustusministeri Seppo Kääriäisen rouva ei päässyt Aamulehden tilaisuuteen Tampere-talolle tenori Jose Carrérasin konserttiin. Päätoimittaja Hannu Olkinuoran pyynnöstä tuurasin rouva Kääriäistä. ”Kävellään käsikoukkua, kun olemme naimisissa”, ehdotin Sepolle. Väliajalla saimme ihastuneita katseita. Huumoria lopuksi: ”Vaimoni ajaa minut juomaan”, valitti Keskinen. ”Sulla on hyvä vaimo. Minä joudun tulemaan tänne jalan.” Kissamme Kauno lähti yökylään Rossan Armille.