Pitko ja Sihto: Jalosesta valtakunnansovittelija

Sanna Marin ja revityt farkut

Suomi on maailman onnellisin, mutta köyhä maa.

Sanna Marinkin esiintyi jääkiekon MM-finaalissa revityissä farkuissa.

Ruotsalaiset ovat kateellisia Marinille. Sannan varjoon jäänyt pääministeri Magdalena Andersson uhkaakin erota.

Tuominen (nimi muutettu) kertoi saunakahvilla, että syksyllä maailmassa on ruokakriisi.

Ensimmäiset nälkiintyneet Portugalin veropakolaiset ovatkin jo palanneet kotimaahan.

Rautakansleri Kale Kummola lupasi lipun jääkiekon MM-kisoihin.

Tiketti on yhä matkalla, mutta Kale sai onneksi viime hetkellä kunnollisen varamiehen tilalleni.

Hän oli presidentti Sauli Niinistö, joka edusti tyylikkäänä Kummolan oikealla puolella.

MM-kisat eivät ole Kalen elämän ainoa kohokohta. Hän toi karaoken Japanista Suomeen.

Kuningatar Elisabet, 97, on hallinnut maata 70 vuotta, mutta Rautakansleri vasta 57.

Kale ehtii vielä, sillä hänellä on valtaa, varallisuutta, vaarallisen miehen maine ja oma aitio Nokia-areenassa.

Kevennys: Lääkäri kysyi Mäkiseltä, kärsiikö Mäkinen jalkasienestä.

"No, se menettelee kyllä hyvän punaviinin kanssa.”

Sisäpiiritiedon mukaan Jukka Jalonen lopettaa Leijonien valmentamisen.

Jukasta tulisi hyvä valtakunnansovittelija, sillä virka on nyt avoinna.

Siinä virassa on oltava luova, tasapuolinen ja hallittava yhteispeli.

Luin Tampereen linja-autoaseman seinällä olevasta ilmoituksesta, että Kataisen käyttö päättyy Tampereen liikenteessä maanantaina 6. kesäkuuta.

Luin valitettavasti väärin. Katainen käy vielä piisamijahdissa, mutta käteinen raha ei enää.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn johtaa pressapeliä.

Rehn on kevytsavolainen Mikkelistä. Yleismaku on kuivahko, rakenne kehittynyt, aromissa ei ole häiritsevää hapokkuutta, ja hänen osaamisensa on ykkösluokkaa.

Kun Rehn puhuu, koko tasavalta nukkuu vartissa.

Kaiken muun Rehn pystyy selättämään, mutta ei omaa puoluettaan; kepu on kepu, vakka sen valkoviinissä paistaisi.

Sanna Marin on jo nyt niin suuri politiikan tähti maailmalla, että häntä Mäntyniemi ei ehkä vielä kiinnosta.

Jussi Halla-aho puhuu viisaita. Hän onkin ollut Kiovassa töissä vuoden.

Kokoomus on gallupin mukaan maan suosituin puolue.

Petteri Orpo on hymyillyt leiriinsä kaikki keskiluokkaiset, joiden pihassa seisoo Toyota Corolla.

Jos Orpo ajattelee tulevaisuutta, hän pestaa vaaleihin tv:n säätietäjän Anniina Valtosen, jonka valo saa rännän tuntumaan taivaan lahjalta.

Mika Aaltolan tähti on kovassa nousussa, mutta se laskee heti, kun Ukrainan sota on ohi.

Parkano tarjoaa jääkiekon kultapojalleen Toni Rajalalle rantatonttia.

Tästä juolahti mieleen Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman, joka kaunista auringonnousua ihaillessaan tuli siihen johtopäätökseen, ettei sitä ainakaan mikään demarien paikallisyhdistys ole keksinyt.

Huumoria lopuksi: Miksi presidentillä on niin paljon autoja?

Niissä lukee for Sale.

Kissamme Kauno on lomalla.