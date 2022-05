Pitko ja Sihto: Kiekkokansan lemmikkileijonat

Pyynikin pappilan Jussi ja Lempäälän Mörkö

Marko Anttila on hämäläisen miehen prototyyppi. Hidas, mutta kankea.

Joukkueurheilijan luonteensa Mörkö Anttila paljasti syöttäessään kiekon Saku Mäenalaselle, joka sijoitti lätkän Slovakian tyhjään maaliin.

Lempäälän Lukiossa oli yksi sääntö. Oppilaat saivat yhden pihvin, mutta rehtori Matti Holkerin luvalla Marko sai kaksi.

Entisenä pikajuoksijana Holkeri ymmärsi, että isokokoinen poika tarvitsi tupla-annoksen päästäkseen huipulle.

Tiedossamme ei ole, onko Mörkö jo palauttanut pihvin.

Leijonien maalivahti Jussi Olkinuora on pelannut loistavasti, eikä ihme. Sekä Jussin äiti että isä olivat läheisiä työkavereitani.

Hannu oli Aamulehden päätoimittaja ja Hilkka oli Tampellassa Konepajan Uutisten päätoimittaja.

Kilpailuhenkinen Hannu purjehti Kap Hornin ympäri, ja viiltävän terävästä Hilkasta tuli pappi.

Kun Tampellan pääjohtaja Nils Grotenfelt kirjoitti Tampellan lehteen joulutervehdyksen, Hilkka palautti jutun ja vaati parempaa.

Moiseen temppuun ei kukaan muu olisi pystynyt.

Olkinuorat asuivat Pyynikin pappilassa. Kodista saadut eväät kantavat yhä Jussia. Hän on hauska, hymyilevä ja mukava kaveri.

Kevennys: Mitä Suomesta tuli, kun keskiolut vapautettiin?

Tuhansien lärvien maa.

Lähetin Ylen korkeimmalle pomolle Matti Apuselle viestin, että Yle korjaisi lottokoneen. Meille tulee jatkuvasti väärät numerot.

Leijonat ja Suomi ovat samassa tilanteessa. Kumpikaan ei ole voittanut vielä mitään.

Turkki kiristää Natosta, ja Leijonat ovat mestareita vasta, kun ovat mestareita.

Sitten muita uutisia: Sanna Marin järkyttyi nähtyään Ukrainassa sodan veriset kasvot.

Marinin kasvoista kuvastuu tuska, ja kuva luotiliiveihin pukeutuneesta pääministeristä leviää ympäri maailmaa.

Marin viestitti Kremliin, että meillä naisetkin ovat eturintamassa.

Vihreiden johtaja Iiris Suomela ehdotti, että duunarit luopuisivat sunnuntaikorvauksista.

Seuraavana aamuna päätös peruttiin, ja Suomela päätti lopettaa ydinvoimaloiden vastustamisen.

Tasaisella Richterin asteikolla vihreiltä loppuu vuodessa kaikki, mistä voivat luopua.

Paavo Väyrynen asettuu ehdolle eduskuntaan. Kun Erkki Tuomioja ei enää lähde mukaan, Väyrynen varmistaa, että eduskunnassa on ainakin yksi, joka on aina oikeassa. Väyrynen on tunnettu kyvystä olla samanaikaisesti eri ominaisuuksissa eri puolueissa.

Timo Soini pyrkii EU:n parlamenttiin.

Soini määritteli persujen pomona politiikkansa hieman rumasti:

”Persut eivät myy persettänsä”, julisti Soini.

Timo Soinin nykyinen linja on, että missä EU, siellä helpotus.

Tässä tapauksessa helpotus tunnetaan kauppanimellä hallintarekisteri.

Lopuksi huumoria: Suuri valtiomies Lipponen käytti perheen koiraa näyttelyssä.

"Mitä tuomari sanoi?” kysyi Päivi-rouva.

"Korvissa ja polvissa on vikaa.”

"Sanoiko hän mitään koirasta?”

Kissamme Kauno on kesäkauden kunniaksi siirtynyt päiväunille verannallemme.