Pitko ja Sihto: Palkkavaatimukseni on puolet

Minustako diktaattori?

Olen lääketieteen ja tekniikan tohtori. Työskentelen Harvardin yliopistossa, jossa tutkin minuuden eeppistä eskaloitumista.

Haen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimitusjohtajaksi. Palkkani on puolet, koska rikkaalta puuttuu aina puolet.

Työnäytteenä kerron havainnostani:

Ruotsi valmistautuu sotaan Vladimir Putinia vastaan, sillä sotalaivan edessä on jo hinaaja. Ja kun kuningas Kaarle XVI Kustaa paranee koronasta, Ruotsi on valmis hyökkäämään vaikka Suomen Kustaviin.

Koko maapallon kouluavustajana Sauli Niinistö voisi ratkaista kriisin. Vaihdetaan Ukraina Karjalaan.

Hjallis Harkimo sanoi tv:ssä, ettei jokaisessa kunnassa tarvita lääkäriä. Hjalliksen lääkärinä toimii sipoolainen eläinlääkäri.

Hetkinen… oikea lääkäri eli Nokso astui juuri ovestamme sisään. Tulimme tohtorin kanssa siihen tulokseen, että aluevaalit ovat turhanpäinen farssi, joka olisi pitänyt siirtää koronan jälkeiseen aikaan.

Krista Kiurun veli Jani on kokoomuksen ehdokas Huittisissa. Mahtaako Jani olla se Huittisten kuuluisa hullu mies.

Tulevat hyvinvointialueet muistuttavat kolhoosia, johon perehdyin Karjalan sosialistisessa neuvostotasavallassa Petroskoissa.

Kirjoitin aiheesta väitöskirjan ”Ylhäisön ja kurjaliston huolenpito paratiisissa”.

Vastaväittäjänä oli tamperelainen professori Matti Parjanen. Hän on kanissa Venäjällä.

Aika oli silloin ankea, sillä Boris Jeltsiniä pitivät pystyssä henkselit, mutta Vladimir Putinille järjestimme judon mustan vyön.

Kevennystä naapurista: ”Vaalit on peruutettu!” huudahti Sergei.

”Miksi?”

”Joku varasti vaalitulokset!”

Kaksi vuotta sitten esiinnyin Arto Nybergin ohjelmassa. Kerroin luomastani Digity-hankkeesta, joka asiantuntijoiden mukaan räjäytti energiatason uusiin atmosfääreihin.

Arto Nyberg sähköistyi niin, että lataa sähköautonsa itsestään.

Saapuessani illalla Helsingin rautatieasemalle kansalaiset alkoivat taputtaa. Arto Nyberg halusi kantaa laukkuani, mutta annoin tehtävän turvamiehelleni Toiviaiselle, joka toimi Bill Clintonin turvamiehenä Tampereella.

Olen kuulunut jopa ajatushautomoon, mutta moiset nollafirmat pitäisi lakkauttaa. Itse haudoin hammaslääkärini Pajuojan ajatusta kaksi viikkoa, kunnes heräsin siihen, että täkin alla kiekui kukko.

Sorbonnen yliopistossa Pariisissa luennoin aiheesta ”Pystyykö ihminen tottumaan elämässä mihin tahansa”.

Paljastin, ettei pysty. Minulla on ollut vaikea tottua nenääni, joka on painooni nähden liian iso. Päätin siirtää nenäni piiloon niskaan. Ette usko, kuinka mukava on kulkea nenä niskassa ja haistella takaa tulevia.

Jos minut valitaan, kutsun johtoryhmääni omaishoitajan, kirveshenkilön, autonasentajan, maanviljelijän ja kokin.

Lisäksi julistan Raatihuoneen parvekkeelta ikuisen nettirauhan, jolloin kännykän käyttö olisi sallittu vain kaksi tuntia vuorokaudessa. Poikkeuksena 47–69-vuotiaat anomuksesta kolme tuntia.

Anomukset virka-aikaan kirjeellä minulle tämän lehden konttoriin. Seikkailijat älköön vaivautuko.

Huumoria lopuksi: "Mikä on kuutiojalka?” kysyi Vepa.

”Älä ihmettele, minä selvitän asian ja kyllä sairausvakuutus korvaa sen.”

Kissamme Kauno on viihteellä. Se makaa vitsikirjan päällä.