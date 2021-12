Pitko ja Sihto: Ratikka, areena, Marin ja korona

Pakinoitsija Pitko ja pilapiirtäjä Sihto kertaavat muistikuvia mailleen painuvasta vuodesta.

Tampereesta kasvoi Suomen toinen pääkaupunki. Punaiset ratikat valloittivat sydämet, radan päälle rakennettu Nokia-areena vihittiin, Manse PP:n pesäpalloilijat voittivat Suomen mestaruuden ja ylitohtori Juhani Sandin johtama hoitoväki taisteli koronaa vastaan sankarillisesti.

Ja koko Suomi puhkesi kukkaan, kun Joel Pohjanpalo puski Suomelle voiton EM-turnauksessa.

Helsingin Sanomien kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista antaisi hoitajille lisää palkkaa.

Kansanedustajat kiittivät ja määräsivät hoitajille pakkorokotukset.

Kummallista, että parissa päivässä hoitajille saadaan pakkorokotukset, mutta ei niille, joita nämä samat hoitajat pelastavat.

Donald Trump viivytteli Valkoisessa talossa viime tippaan, eikä ole vieläkään myöntänyt hävinneensä vaaleja.

Donald Trumpin lähtö Valkoisesta talosta oli kuin Raamatun kertomuksesta.

Viimeisenä työnään hän armahti syntiset, nousi helikopterilla ylös taivaisiin ja sanoi johtavansa sieltä kansaa niin kauan kunnes palaa maan päälle Valkoiseen taloon.

Joe Biden ehti olla presidenttinä kaksi kuukautta ennen kuin julkaisi muistelmat.

Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon oltuaan presidenttinä parisen viikkoa ja ehti aloittaa vain yhden sodan.

Amerikka onkin kaksinaismoralistinen maa.

Meilläpäinkin on osattu. Mäkelä kaiveli Tuomiokirkossa auton avaimella korvaansa.

”Ei taida Mäkelällä sytyttää”, kuiskasi takana istuva rouva.

Tampereen uuden areenan nimeksi valittiin ensin Uros Live. Pieleen meni.

Trumpin kaveri pääkonsuli Kale Kummola tyrmäsi René Faselin kuin Muhammad Ali vastustajansa ja riisti Valko-Venäjän Aleksandr Lukashenkalta jääkiekkoilun MM-kisat.

Kukaan muu ei ole pystynyt moiseen koko maailmassa. Rautakanslerilla sentään on Moskovassa saadut kultahampaat. Tiedossa ei ole, ovatko vihreät miehet Minskistä jo hakeneet hampaat takaisin.

Riikaan siirretyissä jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti hopeaa hävittyään maalilla Kanadalle.

Leijonien maalivahti Jussi Olkinuora valittiin kisojen All Starsiin. Maailman parhaalle Tapparan A-nuorissa ei suotu edes peliaikaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa Tytti Yli-Viikaria epäiltiin rikoksista ja hänet irtisanottiin tehtävästään.

”Olen ajatellut mennä naimisiin tyttärenne kanssa.”

”Oletko puhunut vaimoni kanssa?”

”Ajattelin ottaa alkuun vain tyttärenne.”

Pääministeri Sanna Marinin aamupalojen kustannuksista nousi kohu, tai ainakin myrsky vesilasissa.

Sanna Marin on johtanut kaksi vuotta koronasotaa. Kreikkalaisia aakkosia riittää vielä moneen aaltoon. Esimerkiksi Deltan jälkeen tuli Omikron.

Marinin ympärillä on rytissyt. Ensin nousi kohu siitä, että Marin syö aamiaista ilman toimittajien lupaa.

Marin järjesti ystävilleen juhlat Kesärannassa. Ja eniten suuttuivat ne, joita ei kutsuttu.

Sitten paljastui, että Marin bilettää ja liikkuu öisin piireissä, joissa kännykkä voidaan varastaa.

Marinin ainoa turva yökerhossa olikin vain sylikoira, joka puolusti emäntäänsä urhollisesti. Sylikoiraa kutsutaan Ilmari Nurmiseksi. Hän johtaa Tampereen valtuustoa.

Marin on esiintynyt Timen kannessa, ja hän on päässyt moneen suosittuun amerikkalaiseen viihdeohjelmaan.

No, Eero Heinäluomakin tapasi kolme Amerikan presidenttiä. Heidän muistomerkeillään.

Marinin hallitus teki historian suurimman asekaupan ostamalla lentokoneita Amerikasta. Metsäpolitiikassakin toimittiin EU:n kanssa niin kuin Paavo Lipponen toivoi.

Marinin kauppa häviää silti puolustusministeri Elisabeth Rehnin uroteolle. Hän määräsi sotilaiden vessoihin ovet.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko jyräsi budjettineuvotteluissa turvetuotannon puolesta.

Sanna Marin ja Annika Saarikko laskivat EU:n eheytyspaketin merkitystä. Jos Suomi maksaa EU:n elvyttämiseen 6,1 ja saa takaisin 2,1 miljardia, erotus on vihreää siirtymää.

Mäkelä valitti, ettei henki kulje.

”Onko suvussa tubi?” kysyi tri Nokso.

”Ei, mutta serkulla on Audi.”

Ulkomaiset joukot poistuivat Afganistanista ja talebanit tallasivat orastavat ihmisoikeudet maan rakoon.

Vladimir Putin on uhkaillut maailmaa koko vuoden. Putinista on mahdotonta sanoa mitään varmaa, mutta jos mies on bunkkerissaan koko vuoden, hän pelkää.

Ehkä Putin pelkää, että Venäjä hajoaa kuin Neuvostoliitto.

Putinin Venäjä tunnustetaan maailmalla hybridivaikuttamisen kärkimaaksi.

Putin on jopa onnistunut hybridivaikuttamaan mieleisensä presidentit niin itselleen kuin Yhdysvalloille.

Putinilla väitetään olevan 200 miljardin euron omaisuus. Luvusta puuttuu Lada.

Hybridi on suomeksi sitä, että jos aasi rakastuu hevoseen ja syntyy perillisiä, se on muuli.

Ominaisuus ei ole periytyvä, sillä viljaporsaaksi ei synnytä, vaan siksi tullaan nauttimalla viljaa.

Koronarokotuksia vastustavat ovat perustelleet kantaansa kaikella mahdollisella ja myös mahdottomalla.

Kokoomus voitti kuntavaalit, mutta puheenjohtaja Petteri Orpo hävisi henkilökohtaisessa kisassa.

Se saattoi johtua siitä, että Karpolla oli asiaa, mutta Orpolla ei.

Konsultti on eräänlainen hybridi. Yksi konsulttityyppi on niin sanottu kunniakonsultti. Hänellä on vahva psykologinen silmä sekä nähdä että istua sen päällä.

Huumoria lopuksi: ”Senkin sika, minä tiedän kaiken”, ärisi rouva.

”Sano nyt sitten kuka on Jussi Olkinuora?”