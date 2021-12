Pitko ja Sihto: Ei rahaa hoitajille, tuli pakkopiikki

Lintilä: Marin ei osunut lankulle

Lopultakin hallitus muisti uupunutta hoitoväkeä.

Hoitajat saavat pakkorokotukset.

Mikään ei ole uutta hoitajille. Kokoomus voitti eduskuntavaalit 2007, kun rahaministeri Jyrki Katainen lupasi hoitajille 500 euroa lisää palkkaa.

Kampanjan tunnus oli Sari Sairaanhoitaja.

Kun vaalilupaus unohtui, Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola otti käyttöön hoitajien joukkoirtisanoutumisen.

Matti Vanhasen hallitus rustasi pakkolain, jolla työtaistelu kiellettiin. Kutsuin tätä häpeälaiksi.

Tehy voitti taistelun, ja hoitajat saivat korotukset. Tampereella vasta käräjien kautta.

Kun Amerikassa puhkesi 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi, meillä sekin laitettiin Tehyn hoitajien syyksi.

Nykydemokratiaan kuuluukin, että voitot yksityistetään, tappiot sosialisoidaan ja loput hoidetaan pakolla.

Juho Kusti Paasikivi järkeili, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.

Kepun kankia priha (tarkoittaa nuorukaista) Antti Kaikkonen, hevosmies Mika Lintilä ja Sanna Marin todistivat, että kaiken viisauden loppu on hallituksen aitio eduskuntatalossa.

Kaikki kolme ministeriä rikkoivat omia ohjeitaan.

Pääministeri pyysi anteeksi, mutta Lintilä kommentoi, ettei Marin osunut lankulle.

Lintilän pilkan ymmärtää. Hän on suoraan alenevassa polvessa Suomen viimeisen virallisen mestaajan poika. Siinä hommassa oli pakko osua lantulle.

Etiikalla ja moraalilla on se ero, että etiikka on sitä, mitä teet yksin kun kukaan ei näe, mutta moraali sitä mitä teet kun muut ovat näkemässä.

Lääkintöhallituksen pääjohtaja Matti Ruokola kirjoitti 1991 reseptin, miten kriisi hoidetaan: Älä selitä! Älä välitä! Älä tunnusta!

Kevennys: Kun lentomatkustaja saa sairauskohtauksen, lentoemäntä kuuluttaa, onko koneessa lääkäriä.

Jos Teneriffalla yökerhossa tapellaan, henkilökunta kysyy, onko baarissa suomalaista.

Vepan baarissa pöytään istahti mies.

"Anteeksi! Oletteko pakinoitsija Pitko? Minua on pyydetty kirjoittamaan teistä hauska juttu jouluksi.”

”Olen väärä mies. Nimeni on Moilanen.”

”Näytätte aivan…”

”En enää. Iho kuorittiin ja vaihdoin sekä tupeen että nimen.”

”Voisitteko sanoa jotain hauskaa?”

”Hauskaa!”

"Vaikutatte tylsältä. Onko edes pakinan kirjoittaminen hauskaa?”

"Se vasta on tylsää. Maailma suistuu raiteiltaan ja pitäisi olla hauska. No, kerron yhden jutun. Olin Vatikaanissa Paavo Väyrysen kanssa. Paavi tuli paikalle, musiikki alkoi soida, ja Paavo kumarsi daamille. Tämä suuttui ja ilmoitti, että menossa on kansallislaulu, hän ei tanssi, ja hän on kardinaali.”

Huumoria lopuksi: Rouva valittaa tri Noksolle:

"Minulle taitaa tulla vaihdevuodet. Tulee kylmiä aaltoja, mutta miksi ei tule kuumia?"

”Jospa rouva nousisi ylös avannosta.”

Kissamme Kauno on paras ilmapuntari. Ei mene ulos, jos pakkasta on yli 10 astetta.