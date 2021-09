Pitko ja Sihto: Tasavallan ykköslemmikit

Suurlähettiläs Osku muutti Mäntyniemeen

Australian epävirallinen Suomen suurlähettiläs jätti presidentti Sauli Niinistölle valtuuskirjan.

Suurlähettiläs Oskun asemapaikka on presidentti Niinistön perheessä Mäntyniemessä.

Oskun juuret ovat Tenterfieldin kaupungissa, jossa on 4 066 asukasta eli lähes yhtä paljon kuin meikäläisellä on luokkakavereita.

Osku on tenterfieldinterrierin tavoin sopeutuva ja viisas. Saulistakin on tullut yllättävän viisas, ja säkäkorkeuskin on suurempi kuin Oskulla.

Assi Koiviston mopsi Santtu oli aikanaan tasavallan ykköskoira, jonka kuvaajat bongasivat eka kerran Kultarannassa.

Assin isä Mauno oli ehkä eläinrakkain presidenttimme. Hän kävi usuttamassa pihalle eksyneet kyykäärmeet piiloon ennen kuin käärmeitä vihaavat perheen rouvat ehtivät paikalle. Manu avasi jopa ikkunat, ettei Tellervo ehdi lätkiä kärpäsiä hengiltä.

Pääministeri Dmitri Medvedev lahjoitti Tarja Haloselle uuden mirrin. Mirri tulee venäjän kielen rauhaa tarkoittavasta sanasta mir.

Pekka Töpöhännän seikkailut ovat vaatimattomia Halosen mirrien elämään verrattuna.

Rontti ja Miska matkustivat Kultarantaan virka-autossa, jonka nokassa liehui Suomen lippu.

Ronttiin asennettiin tunnistin, ettei kissa päässyt vieraisiin. Merkkaamaton Pena pääsi yhden kerran karkuun torille.

Tarja löysi karkulaisen, joka silminnäkijöiden mukaan ilmeisesti on Pena.

Urho Kekkonen sai Kremlistä kaksi venäjänvinttikoiraa ja jääkarhun.

Isa-koira alkoi haukkua, jos koira ei pitänyt vieraasta.

Kun Kekkonen oli lähdössä Tamminiemestä lentokentälle poliisisaattueessa, paikalle ilmestyi yllättäen Isa, joka repi poliisiylijohtaja Fjalar Jarvan housut.

Kekkonen ei ollut huomaavinaan. Poliisiylijohtaja ei tehnyt poliisille koirasta ilmoitusta.

Nyt kevennys: Pajuoja talutti Toijalan torilla lemmikkiään.

– Mitä rotua koirasi on, kysyi Holkeri (nimi muutettu).

– En tiedä vielä, ostin sen kanina.

Meillä on osapäiväkoira, joka ilmestyi syksyllä 2013 karjan joukossa naapurin laitumelle eikä kukaan tiedä, kenen koira se on.

Koira sai nimen Tihto, se elää karjan kanssa navetassa läpi vuoden. Iltaisin se ilmestyy pihallemme odottamaan makkaraa. Jos iltapalaa ei kuulu, Tihto haukkuu.

Tihto ei päästä lähelleen kuin karjan omistajan. Minulta se nappaa joskus kädestä makkaran ja siirtyy pellolle syömään.

On liikuttavaa seurata, kuinka vanheneva Tihto vahtii jo hitaasti tassutellen laumaansa.

Tihto muistuttaa elokuvan uskollista Hachiko-löytökoiraa, joka odotti päivittäin rautatieaseman edessä isäntäänsä tietämättä, että professori oli jo kuollut vanhuuteen.

Eräänä aamuna Hachiko ei enää tullut, mutta koira sai patsaan aseman eteen.

Huumoria lopuksi: Mieheni perii tänä vuonna ainakin miljoona euroa.

– Älä ihmeessä!

– Niin, mieheni on ulosottomies.

Kaunomme on viisas eläin. Kissa saa aina sen, mitä pyytää.