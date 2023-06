Työttömien määrä on Pirkanmaalla edelleen korkeampi kuin vuosi sitten – toukokuun luvuissa kuitenkin positiivinen yllätys

Toukokuun työllisyyskatsaus kertoo, että työttömyystilanne on edelleen huonompi kuin vuosi sitten. Kuukausitasolla on kuitenkin tapahtunut pientä parannusta.

Työttömyystilanne on Pirkanmaalla edelleen huonompi kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa yhteensä 20 783 henkilöä, mikä on 807 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Aamulehti

Ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen kuitenkin yllättyi positiivisesti nähtyään toukokuun työllisyysluvut. Hän oli pelännyt pahempaa.

”Toukokuu yllätti positiivisesti työttömien lukumäärän kasvussa. Jäimme alle sen, mitä itse kuvittelin tapahtuvan. Odotan loppuvuodelta, että tilanne paranee entisestään”, Salminen sanoo.

Pirkanmaan työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Se laski 0,2 prosenttia huhtikuusta. Työttömien määrä väheni siis 561 henkilöllä edelliseen kuukauteen nähden.

Myös lomautettujen määrä on kasvanut vuositasolla Pirkanmaalla: toukokuussa lomautettuja oli 1 132 henkilöä, mikä on 236 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Avoimia työpaikkoja on tarjolla vähemmän kuin vuosi sitten. Niiden määrä on laskenut 28,2 prosentilla. Toukokuussa uusia avoimia työpaikkoja oli 9 831 kappaletta, joka on 4 326 kappaletta vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli puolestaan vähentynyt viime vuoden tilanteeseen verrattuna: yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 413 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Myös yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski vuoden 2022 toukokuuhun verrattuna.

Kainuu meni edelle

Pirkanmaan työttömyysaste oli koko maan neljänneksi matalin. Vielä viime kuussa työttömyysaste oli Suomen kolmanneksi matalin, mutta nyt Kainuu oli kiilannut Pirkanmaan ohi 8,1 prosenttiin. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla oli koko Suomen alhaisimmat työttömyysasteet.

”Kainuu on vähän eri juttu kuin Pirkanmaa, koska siellä on suunnilleen saman verran ihmisiä kuin Valkeakoskella. Määrät eivät siis ole kovin suuria siellä. Kainuu on poikkeava kuitenkin siinä suhteessa, että kyseessä on ikääntyvä maakunta ja sinne on vaikea saada ihmisiä töihin. Pirkanmaalle puolestaan ainakin pitäisi olla huomattavasti parempi mahdollisuus saada ihmisiä töihin, koska ollaan Etelä-Suomessa ja kyseessä on kiinnostava kasvukeskus”, Salminen pohtii.

Suomessa työttömien määrä oli yhteensä 238 891 henkilöä, mikä merkitsee 9 prosentin työttömyysastetta. Tässä joukossa lomautettujen osuus oli 14 538 henkilöä. Koko maassa työttömien ja lomautettujen määrä nousi vuositasolla 1,5 prosentilla eli 3 512 henkilöllä.