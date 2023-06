Pirkanmaan järvissä havaittiin jo sinilevää – Yhdellä Tampereen rannoista levää runsaasti

Mitä? Näin testaat itse sinilevätilanteen

Sinilevätilanne rannalla voi muuttua nopeasti, ja siksi levätilanne on syytä tarkastaa aina omatoimisesti ennen veteen menoa.

Jos sinilevää on runsaasti, se on yleensä helppo tunnistaa. Kun vedessä on hyvin vähän pieniä hiukkasia, tunnistaminen voi olla hankalampaa.

Juomalasitestillä. Ota leväpitoista vettä lasiin ja anna sen seistä tunnin ajan. Jos pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, on kyseessä sinilevä.

Keppitestillä. Yritä nostaa levää kepillä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Jos levämassa hajoaa hiukkasiksi veteen, kyseessä voi olla sinilevä.

Sinilevää ei voi nostaa kepillä vedestä.

Lähde: Tampereen kaupunki