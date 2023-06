Nokian moottoritielle on suunnitteilla uusi kameratolppa – Tämä on paikka, jonne nopeusvalvontaa kaivataan kaikkein kipeimmin

Pirkanmaan ely-keskus nosti tarkastelussaan Nokian moottoritien tärkeimmäksi paikaksi, johon täytyisi saada seuraava valvontapiste.

Aamulehti uutisoi 16. kesäkuuta peltikolarista, joka sattui Porintien ja Pispalan valtatien risteyksen lähellä. Liikenne jonoutui perjantaina iltapäivällä Vaasantiellä Lielahden kohdalla. Opastustaulu ilmoitti, että toinen ajokaista on poissa käytöstä Vaitinaron risteyksestä eteenpäin.

Nokian moottoritielle suunnitellaan kameratolpan asentamista. Ehdotuksen kameratolpasta on tehnyt Pirkanmaan ely-keskus.

Ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti kertoo, että ely-keskus keräsi Pirkanmaan tärkeimmät paikat, joihin tarvittaisiin valvontapiste. Nokian moottoritiestä tuli tarkastelun jälkeen kärkipaikka, jonne kameratolppaa kaivattaisiin kaikkein kipeimmin.

Sammallahden mukaan kameratolppa sijoitettaisiin Nokian suunnasta Tampereelle päin ajettaessa Porintien ja Pispalan valtatien liittymään. Sammallahden mukaan Pispalan liittymässä on tapahtunut paljon peräänajo-onnettomuuksia.

”Liittymä jonoutuu ja jono ulottuu aika pitkälle. Kun liittymään tullaan liian kovasta nopeudesta, ei ehditäkään reagoimaan ajoissa autojonon päähän.”

Kameratolpalla on tarkoitus hillitä ajonopeutta. Nokian moottoritiellä on sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus. Ennen Pispalan liittymää nopeusrajoitus laskee ensin 80 kilometrin ja sitten 60 kilometrin tuntinopeuteen. Kameratolppa voitaisiin sijoittaa ennen jommankumman tuntinopeusrajoituksen vaihtumista.

Sammallahden mukaan myös nopeusrajoituksia aiotaan miettiä uudestaan. Yhtenä vaihtoehtona on se, että 60:n nopeusrajoitus alkaisi mahdollisesti jo aiemmin. Ratkaisu tehdään kuitenkin vasta sitten, kun tiedetään, saadaanko moottoritielle kameratolppaa vai ei.

Ehdotusta kameratolpasta ei ole vielä hyväksytty Poliisihallituksessa, eikä sille ole myöskään vielä rahoitusta. Sammallahden mukaan saattaa kulua vielä vuosia ennen kuin moottoritielle saadaan kameratolppa.

”Tänä vuonna tulee Kiikoisten liittymään valtatie 11:lle kameratolppa. Sekin on ollut pitkään vireillä. Poliisihallitus tarkastelee koko valtakunnan tasoa. Kiireellisiä paikkoja on paljon. Rahaa on myös rajallinen määrä käytettävissä.”