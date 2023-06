Tämä monille tuntematon älykkö Tampereelta nousee hallitukseen – Tällaisia ovat tulevat pirkanmaalaiset ministerit

Millaisia ovat ministeriksi valittavat pirkanmaalaiset kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Sakari Puisto ja Arto Satonen? Aamulehti laati luonnehdinnat tulevista ministereistä.

Uusi hallitus saa kolme pirkanmaalaista ministeriä. Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) aloittaa kunta- ja alueministerinä. Työministerin salkkua kantaa seuraavan kahden vuoden ajan sastamalalainen konkaripoliitikko Arto Satonen (kok.). Elinkeinoministerinä aloittaa kahden vuoden kuluttua tamperelainen Sakari Puisto (ps.). Uudet ministerit ovat monelle pirkanmaalaiselle tuttuja kasvoja, mutta millaisia poliitikkoja ja persoonia he ovat?

Anna-Kaisa Ikonen: maltillinen ja diplomaattinen

Länsitamperelainen Anna-Kaisa Ikonen on tullut tunnetuksi ystävällisenä, rakentavana ja diplomaattisena poliitikkona, joka saapuu tilaisuuksiin usein aivan viime tipassa, joskus myöhässäkin. Ikosta on kuvattu karismaattiseksi ja positiiviseksi poliitikoksi, jonka johtamistyyli on kannustava ja pehmeä.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Ikonen on lausunnoissaan maltillinen. Hän hakee ennemmin sovintoa ja kompromissia kuin repiviä riitoja. Ratkaisua Ikonen hakee yleensä niin kauan kunnes yhteisymmärrys löytyy, mutta häneltä on toivottu myös tiukempaa ja jämäkämpää otetta sekä selkeämpiä rajanvetoja.

Uraa Ikonen on rakentanut sekä kuntapolitiikassa että valtakunnan tasolla. Muutama vuosi ensimmäisen pormestarikautensa jälkeen hänet valittiin äänivyöryllä eduskuntaan. Ikonen kuitenkin palasi oppositiosta kesken kauden uudelleen Tampereen pormestariksi, työhön, jota hän kuvaili unelma-ammatikseen. Nyt Ikonen jätti pormestarikautensa kesken palatakseen eduskuntaan ja ministeriksi. Kokoomuksen varapuheenjohtajana hänellä on mahdollisuus nousta valtakunnan politiikan eturiviin.

Kuka? Anna-Kaisa Ikonen Syntynyt Tampereen Kissanmaalla 4. huhtikuuta 1977. Koti Länsi-Tampereella. Perheessä puoliso ja kaksi lasta. Opiskellut Tampereen yliopistossa. Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Valittiin ensimmäistä kertaa kokoomuksen kansanedustajaksi vuonna 2019, Tampereen pormestariksi vuonna 2021 ja uudelleen kansanedustajaksi kevään 2023 vaaleissa. Aloittaa uuden hallituksen kunta- ja alueministerinä.

Sakari Puisto: älykäs perehtyjä

Tamperelaista Sakari Puistoa on kuvattu älykkääksi ja asioihin perehtyväksi poliitikoksi. Ennen vuoden 2021 perussuomalaisten puheenjohtajakisaa, jossa Puisto haastoi Riikka Purran, hän oli suuremmalle yleisölle melko tuntematon.

Puisto haki ensimmäistä kertaa ehdolle merkittävään poliittiseen tehtävään vuonna 2014 europarlamenttivaaleissa, mutta ei tullut valituksi. Kolme vuotta myöhemmin Puisto pääsi läpi kuntavaaleissa, ja vuonna 2019 paikka aukesi myös eduskunnasta. Puisto on filosofian tohtori Cambridgen yliopistosta. Hän on työskennellyt ministerin erityisavustajana ja perussuomalaisten poliittisena suunnittelijana.

Puistoa on kuvailtu perussuomalaisten ”aivoiksi”. Hänen ajatustyönsä näkyy perussuomalaisten politiikassa. Puistoa ei voi sanoa tyypilliseksi populistiksi, hänen lausuntonsa ovat tavallisesti varsin harkittuja ja perusteltuja.

Aamulehden vaalitentissä maaliskuussa Puisto sai yllättäen lopussa kehut Sanna Marinilta (sd.) ja Anna Kontulalta (vas.). Puisto on siis arvostettu yli puoluerajojen. Esiintyjänä hän on rauhallinen, itsevarmuutta voisi olla enemmänkin.

Kuka? Sakari Puisto Syntynyt Tampereella 19. joulukuuta 1976. Asuu Tampereella. Perheessä puoliso ja yksi lapsi. Opiskellut ja väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistossa. Maisterikoulutukseltaan fyysikko. Toiminut vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistossa ja työskennellyt teknologia-alan yrityksissä Tampereella ja Kiinan Shenzhenissä. Aloitti politiikassa vuonna 2013. Kansanedustajana vuodesta 2019 alkaen. Pyrki perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2021. Aloittaa elinkeinoministerinä kahden vuoden kuluttua.

Arto Satonen: raitis ja työteliäs

Sastamalalainen Arto Satonen saa viimeinkin ministeripestinsä. Siihen on mennyt kauan, sillä hän on toiminut kansanedustajana jo 20 vuotta. Tehtäväksi tulee epäkiitollinen pesti työministerinä, mutta se sopii Satoselle, sillä hän on perehtynyt työelämän kysymyksiin. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin puhjetessa Satonen teki laajan kierroksen yrityksissä.

Satonen edustaa kokoomuksen konservatiivisiipeä. Hän on työteliäs, asiakeskeinen poliitikko, joka ei hae huomiota eikä ole ryvettynyt kohuissa. Miinuspuolena voidaan mainita hieman hiomaton puhetyyli. Omien ja isänsä liiketoimien ansiosta Satonen on hyvin varakas. Satonen on lähtöisin yrittäjäperheestä ja pyörittänyt muun muassa omaa grillikioskia sekä toiminut opettajana.

Anekdoottina kerrottakoon, että Satonen on poikamies eikä käytä lainkaan alkoholia. Satonen on myös innokas shakinpelaaja ja lentopallopiireistä tuttu mies. Ansioluettelosta löytyy myös kolme julkaistua kirjaa.

Kuka? Arto Satonen Syntynyt Vammalassa 20. lokakuuta 1966. Asuu Sastamalassa. Koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi Etelä-Satakunnan kauppaoppi­laitoksesta ja yhteiskunta­tieteiden maisteri Lapin yliopistosta kansainvälisestä politiikasta. Valittu ensimmäisen kerran kokoomuksen kansanedustajaksi vuonna 2003. Tehnyt pitkän poliittisen uran, jonka aikana toiminut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja suuren valiokunnan puheenjohtajana. Toiminut myös lukuisissa luottamustehtävissä, kuten entisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa ja Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenenä. Työministeri seuraavan kahden vuoden ajan.

