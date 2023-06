Erikoinen kuulutus Ylöjärven yössä pitää asukkaita hereillä – Tällainen on nuorisokarkotin: ”Nauhat alkoivat laulaa vähän liikaakin”

Ylöjärven keskustan alueella on kesän aikana kuulunut ilta-ja yöaikaan lukuisia kertoja erikoinen kuulutus. Toistuva ääninauha ei sosiaalisen median mukaan ole jäänyt osalta lähiseudun asukkaita huomiotta. Aamulehti selvitti, mistä erikoisessa tapauksessa on kyse.

Ääninauhan on tarkoitus pitää ilkivallan tekijät loitolla Ylöjärven Yhtenäiskoulun alueelta. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että nauhoitteesta on tullut osa ilkivallan tekemistä.

Ylöjärvellä on kamppailtu eri keinoin ilkivaltaa vastaan jo pitkään. Vaikka yritystä on ollut, tihutöitä ei ole saatu kitkettyä kokonaan luovista keinoista huolimatta.

Yksi näistä keinoista nousi esiin paikallisessa sosiaalisen median kanavassa myöhään keskiviikkoiltana, kun alustalla keskusteltiin Yhtenäiskoulun suunnalta ilta-aikaan kuuluvasta nauhoitteesta. Keskustelijoiden mukaan ääninauhoite soi erityisesti ilta- ja yöaikaan, joskus jopa lukuisia kertoja. Osa kommentoijista kertoo äänen kantautuvan jopa noin kilometrin päähän.

Aamulehti tavoitti Ylöjärven kaupungin sähköinsinöörin Esa Toikkosen torstaina aamupäivällä. Hän kertoo, että asukkaiden keskustelu on huomattu myös kaupungilla. Toikkonen vahvistaa, että alueella tosiaan soi ääninauha, jonka on tarkoitus pitää ilkivaltaa tekevät loitolla koulun alueelta. Nyt on kuitenkin todennäköisesti niin, että nauhoitteesta on tullut osa ilkivallan tekemistä.

Toikkonen kertoo, että koulujen päätyttyä ääninauha on soinut huomattavan paljon, jopa 50 kertaa kymmenen minuutin aikana. Toikkonen toteaa, että määrä on aivan liikaa.

Myös ääni on ollut huomattavan korkea. Toikkonen kertoo tarkistaneensa äänenvoimakkuuden desibelimittarilla torstaina aamupäivällä. 13 metrin päässä kaiuttimesta tulos oli 83,6 desibeliä.

Äärimmäinen keino

Nauhoite karkottimena ei ole Ylöjärvellä uusi asia. Toikkonen kertoo, että Yhtenäiskoululle sekä kahteen muuhun kohteeseen liiketunnistimella toimivat nauhoitteet asennettiin viime ja toissa vuonna.

Kaiuttimet ovat käytössä ympäri vuoden, mutta koska talviaikaan liikehdintää on vähemmän, niihin ei ole välttämättä kiinnitetty niin paljon huomiota kuin nyt.

”Heti, kun kelit lämpenivät ja koulut loppuivat, nauhat alkoivat laulamaan vähän liikaakin pitkin yötä.”

Ääninauhat ovat käytössä aikana, jolloin alueella liikkuminen on kielletty. Liikkumiskiellosta on ilmoitettu alueella myös kyltein.

Toikkonen pitää ääninauhoitetta tympeänä, mutta välttämättömänä keinona, sillä esimerkiksi Yhtenäiskoululla paitsi sotketaan paikkoja, myös rikotaan esineitä, jotka on hankittu nuoria varten.

Toikkonen ei kerro missä muissa kohteissa nauhoite on käytössä. Hän sanoo, että vaikka Yhtenäiskoulussa äänitteestä on nyt ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä, yhdessä kohteessa teho on ollut huomattava.

”Kun nauhoite lähtee päälle, nuoret poistuvat välittömästi”, Toikkonen sanoo.

Uudet säädöt

Toikkonen kertoo, ettei kaupunki ole saanut suoraa palautetta jatkuvalla syötöllä ja kovalla äänellä pyörivästä nauhasta. Nyt kun asia on tiedossa, säätöjä tehdään.

Toikkonen kertoo, että nauha toimii siten, että kamera tunnistaa alueella liikkuvan ihmisen, jolloin nauha lähtee pyörimään.

”Tunnistus on ollut ehkä hieman herkkä tai se on voinut mennä epäkuntoon talven aikana. Säädämme herkkyysastetta nyt uudelleen. Lisäksi teemme niin, että nauhoite kuuluu yöaikaan hiljaisemmalla kuin aikaisemmin.”