Vain 16 vuotta sitten rakennettu päiväkoti joudutaan purkamaan Kangasalla – ”Totesimme, että tässä ei olisi järkeä”

Ruusutarhan päiväkodin rakennus puretaan Ruutanan koulun uudis- ja korjaushankkeen yhteydessä Kangasalla. Purkupäätös ihmetytti aluksi, koska kyseessä on uudehko rakennus.

Ruusutarhan päiväkodin rakennus puretaan Ruutanan kouluhankkeen yhteydessä Kangasalla. Purkupäätös ihmetytti muun muassa Heidi Jussilaa, jonka lapsi käy Ruutanan koulua. Jussilan lapsi siirtyy elokuussa valmistuvaan Lamminrahkan kouluun. Oppilaiden siirtämisestä järjestettiin kuulemistilaisuus vanhemmille.

”Kysyimme, onko vaihtoehtoa, että lapset eivät menisi Lamminrahkaan väistötiloihin, vaan Ruusutarhan tiloihin, ja että se eristettäisiin vanhasta kivikoulusta. Tekninen virasto vastasi, että tämä ei ole mahdollista, koska rakennus on purkukunnossa”, Jussila selittää.

Ruusutarhan päiväkodin rakennus on valmistunut vuonna 2007, eli se on vain kuusitoista vuotta vanha. Purkukuntoisuus vaikutti siis omituiselta Jussilalle.

Pitääkö paikkaansa, että Ruusutarhan päiväkodin rakennus on purkukunnossa, Kangasalan teknisten palvelujen rakennuttaja Timo Harra?

”Rakennus on Ruutanan koulun laajennusosa, ja purkupäätös on tehty Ruutanan kouluhankkeen yhteydessä. Siellä ei ole tainnut olla päiväkotiväkeä enää, vaan se on ollut koulun käytössä viime vuosina sen jälkeen, kun Ruutanan monitoimitalo valmistui.”

”Purkupäätöstä ei käsittääkseni ole tehty, koska rakennus olisi purkukunnossa. Laajennus ei ole kovin iso, ja se on kytköksissä vanhaan kivikouluun, joka on tarkoitus kokonaisuudessaan purkaa, että uusi koulukokonaisuus saadaan mahtumaan. Laajennusosaan olisi jouduttu tekemään isoja muutoksia, jos se olisi säilytetty. Totesimme, että tässä ei olisi järkeä, vaan kokonaisuus on kannattavampaa purkaa.”