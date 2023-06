Tältä kuulostaa Ylöjärven ”nuorisokarkotin”, joka häiritsee asukkaita öisin: Ensin suomeksi ja rallienglannilla perään

Ilkivaltaa torjumaan hankittu ääninauha on herättänyt ihmetystä Ylöjärvellä. Kuuntelimme nauhan, joka käynnistyy sireeninäänellä.

Ylöjärven keskustan alueella asuvat ovat saattaneet kesäkuun alun aikana kuulla useaan kertaan nauhoitteen, joka pärähtää käyntiin sireenillä ja jatkuu poistumiskehotuksella. Tarkalleen nauhoitteessa todetaan: ”Huomio, aluetta valvotaan, poistukaa alueelta.”

Nauhoitteen tarkoituksena on torjua ilkivaltaa Ylöjärven yhtenäiskoulun piha-alueella.

Nauhoitteesta on tullut osaltaan myös rasite, sillä pahimmillaan se on soinut ilta- ja yöaikaan jopa 50 kertaa kymmenen minuutin aikana. Selvitimme, millainen on nauha, joka on saattanut kesän aikana kuulua jopa noin kilometrin päähän.

Ylöjärven kaupungin sähköinsinööri Esa Toikkonen vitsailee, että nauhalla kehotus annetaan ensin suomeksi ja heti perään rallienglannilla.