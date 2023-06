Tämäkö on Valkeakosken valtuuston arvojärjestys? Rankasti miinuksella oleva talousarvio: 0 puheenvuoroa – Lipputangot: 11 puheenvuoroa

Valtuuston kokous on ainoa päätöksenteon paikka, jossa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kuulla valitsemiensa päättäjien ajatuksia. Mitä näistä ajatuksista kertoo maanantai-iltana valtuustossa käyty keskustelu?

Valtuusto on kaupungin ylin vallankäyttäjä. Poliittisesta työstä iso osa tehdään lautakunnissa, mutta valtuuston kokous on ainoa päätöksenteon paikka, jossa yleisöllä on mahdollisuus kuulla valitsemiensa kaupunginvaltuutettujen ajatuksia.

Maanantaina 12. kesäkuuta valtuuston esityslistalla oli kaupungin viime vuoden tilinpäätös. Vuosi oli kaupungille poikkeuksellisen huono, sillä tulos jäi yli 5 miljoonaa euroa miinukselle ja kaupunginjohtajan mukaan on selvää, että tasapainotusta – eli säästöjä – tarvitaan.

Mitä tilinpäätöksestä tai esimerkiksi mahdollisten säästöjen kohteista lausuivat valtuutetut? Eivät sanaakaan. Valtuuston puheenjohtaja nuiji tilinpäätöksen pöytäkirjaan ilman yhtäkään puheenvuoroa.

Jostakin valtuustolla silti riitti puhuttavaa. Listalla oli jo valmiiksi kaksi kaupungin liputuskäytännöistä tehtyä aloitetta, ja kokouksessa tehtiin vielä kolmas. Muistiinpanoistani laskin, että liputusta koskeviin aiheisiin tuli yhteensä 11 puheenvuoroa.

Ovatko liputuskäytännöt valtuutettujen mielestä näin paljon tärkeämpiä kuin kaupungin ankarasti pakkasella oleva talous?

Kirjoittaja on Valkeakosken Sanomien päätoimittaja