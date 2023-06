Valkeakosken valtuusto äänesti pride-liputuksesta – Sitten perussuomalaisten valtuutetulta tuli ehdotus, jota pidettiin mauttomana

”Todella surullista”, totesi nuorisovaltuuston jäsen keskustelusta, jota Valkeakosken kaupunginvaltuustossa käytiin Pride-lipulla liputtamisesta kaupungin lipputangoissa.

Valkeakosken kaupunginvaltuusto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen maanantai-iltana 12. kesäkuuta. Vaikka valtuuston esityslistalla oli muun muassa kaupungin yli 5 miljoonaa euroa alijäämäisen tilinpäätöksen hyväksyminen, eniten keskustelua herätti liputtaminen kaupungin lipputangoissa.

Valtuusto sai nyt eteensä kaupunginhallituksen vastauksen perussuomalaisten valtuutetun Auri Saarelaisen toukokuussa 2022 tekemään valtuustoaloitteeseen siitä, että kaupungin lipputangoissa liputettaisiin vain Suomen lipulla tai kaupunkiviirillä. Kaupunginhallituksen vastauksessa todettiin muun muassa, että kaupungin Pride-liputuksella on monia positiivisia vaikutuksia. Sateenkaarilipun salkoon nostaminen on kaupungille keskeinen tapa tukea moninaisuutta ja tasa-arvoa. Vastauksessa muistutettiin myös, että kaupunki on osoittanut tukeaan Ukrainalle nostamalla lipun salkoon sodan vuosipäivänä.

Asiasta äänestettiin jo kaupunginhallituksessa toukokuun lopulla, ja näin kävi myös valtuustossa maanantaina.

Auri Saarelainen kommentoi kaupunginhallituksen vastausta toteamalla muun muassa, että Pride-liike aiheuttaa eripuraa ja syrjii jokaista, joka ei halua lastaan Pride-kulkueeseen.

”On käsittämätöntä, että kaupunki tukee mitään ideologista liikettä”, Saarelainen totesi.

Hän arvosteli kaupunginhallituksen vastausta huonosti kirjoitetuksi, koska siinä ei esimerkiksi kerrottu, missä kaupungeissa Pride-liputuksesta on luovuttu. Saarelainen esitti aloitteen palauttamista valmisteluun. Perussuomalaisten Mikko Nurmo kannatti esitystä ja totesi, että Valkeakosken kaupunki noudattaa jo lakia, jonka mukaan kaupungin päätöksenteon tulee olla yhdenvertaista ja tasapuolista. Näin ollen kaupungilla ei Nurmon mukaan ole mitään syytä liittyä erikseen Pride-kampanjaan.

Nuorisovaltuutettu Elsa Nisula pyysi kokouksessa puheenvuoroa.

”Todella surullista seurata tällaista keskustelua. Tämä ei sulje pois kenenkään oikeuksia. On järkyttävä leima, jos Valkeakoski ei tue tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Liputus on pieni ele ja osoittaa että tuetaan nuoria, joille tämä liputus on todella tärkeä”, Nisula kuvasi.

Valtuusto äänesti Saarelaisen palautusesityksestä. Kaupunginhallituksen alkuperäinen vastaus, jossa Pride-liputusta puolletaan, voitti äänin 28 puolesta, 11 vastaan, 4 tyhjää.

Antila-Dagnaud piti halventavana, Hölttä kannatti

Kokouksen loppupuolella Mikko Nurmo jätti aloitteen suomenpystykorva-koirarodun ja suomenhevosten kunniaksi liputtamisesta. Nurmo kertasi molempien eläinrotujen pitkää historiaa suomalaisten rinnalla ja ehdotti, että Valkeakosken kaupunki järjestää liputuspäivän molempien rotujen vuosipäivänä. Liputtamatta jättäminen aiheuttaisi Nurmon mukaan mainehaitan, eikä liputtaminen olisi keneltäkään pois.

Auri Saarelainen kannatti esitystä ja perusteli kannatustaan sillä, että Valkeakoski välttyisi mainehaitalta.

Ilona Antila-Dagnaud (sd.) totesi pitävänsä mauttomana aloitteen tuomista valtuuston kokoukseen.

”Tiedämme, mitä keskustelua täällä on käyty. Mielestäni on halventavaa asettaa ihmiset ja eläimet samalle viivalle”, Antila-Dagnaud totesi.

Helena Lehtinen (ps.) kommentoi, ettei pidä tätä liputusta sen hullumpana, eikä aloite ole mikään vitsi.

Vihreiden Minna Hölttä, joka on myös Suomen eläinsuojelu -yhdistyksen eläinsuojeluneuvoja, kannusti Nurmon aloitetta: ”Minusta on mainiota, että liputetaan esimerkiksi suomenhevoselle. Kannatan Mikko Nurmon aloitetta.”

Kaupungin tilinpäätöksestä ei käyty kokouksessa keskustelua.