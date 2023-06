Tampereella palaa maastoa täydellä liekillä – Maastopaloja sammutettu sunnuntaina liki 20 paikkakunnalla

Maastopaloja on sunnuntaina sammutettu Pirkanmaalla ainakin Tampereella ja Parkanossa. Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen Suomen etelä- ja länsiosiin.

Aamulehti

Kuiva maasto syttyy nyt hyvin herkästi palamaan. Sunnuntaina on sammutettu vähintään keskikokoisia maastopaloja jo liki 20 paikkakunnalla aamu- ja iltapäivän aikana.

Myös Pirkanmaalla on syttynyt maastopaloja. Parkanossa Kiviluomantiellä syttyi sunnuntaina maastopalo, joka sai alkunsa sähkölinjoista. Paloalue oli noin 50 x 30 metriä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta kello 16.46.

Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin nopeasti hallintaan. Kohteessa raivattiin kello 17.30 aikaan palopesäkkeitä.

Paikalle hälytettiin aluksi yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä, mutta paloa sammutettiin kohteessa kuuden yksikön voimin.

Maastoa paloi täydellä liekillä

Myöhemmin sunnuntaina syttyi maastopalo myös Tampereella Eerolansuontiellä. Pelastuslaitokselta kerrottiin kello 18.30, että sammutustyöt on aloitettu, mutta palon laajuudesta ei vielä tuolloin ollut tarkempaa tietoa.

Kohteen löytämisessä kesti pitkään. Kun palava alue viimein löydettiin, se paloi täydellä liekillä.

Tampereen ja Parkanon lisäksi maastoa on ollut tulessa esimerkiksi Loviisassa, Kuusamossa, Kiteellä, Raaseporissa ja Espoossa.

Ennen iltakuutta ei ollut tullut tietoon suurempia palotuhoja metsille tai rakennuksille. Palojen ei tiedetä aiheuttaneen tänään myöskään henkilövahinkoja.

Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen tälle päivälle Suomen etelä- ja länsiosiin. Varoitus on laajenemassa päivittäin siten, että ensi keskiviikkona metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta neljää keskisen Lapin kuntaa.