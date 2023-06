Näin sdp:n puheenjohtajaehdokkaat pyrkivät täyttämään Sanna Marinin saappaat – Paneelikeskustelukiertue pysähtyi Tampereella

Sdp:n puheenjohtajaehdokkaat Krista Kiuru ja Antti Lindtman osallistuivat Tampereella järjestettyyn paneelikeskusteluun, jossa myös monikymmenpäinen yleisö esitti kysymyksiä poliitikoille.

Sdp:n puheenjohtajaehdokkaat Krista Kiuru ja Antti Lindtman astelivat yleisön eteen Tampereella, kun puolueen puheenjohtajakiertue pysähtyi Hämeenpuiston Puistotorniin sunnuntaina. Molemmat tekivät jo heti keskustelun alussa selväksi, että tavoittelevat sdp:n palauttamista takaisin pääministeripuolueeksi tulevan hallituskauden jälkeen.

Kiuru ja Lindtman näyttävät kilpailevan puheenjohtajan paikasta hyvässä hengessä. Antti Lindtman sanoo, että pitää puheenjohtajakilpailua ennemmin puolueen sisäisenä kampanjana ja keskusteluna.

”On tärkeää, että tässä on riittävästi ehdokkaita, jotta kilpailu saatiin aikaisesti ja jäsenillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus antaa neuvo puoluekokoukselle”.

Krista Kiuru myöntää joutuneensa harkitsemaan ehdolle asettumista mutta pitää tärkeänä sitä, ettei puheenjohtajavalinta ole läpihuutojuttu.

”Koen, että olen saanut näissä tehtävissä jo niin paljon osaamista, että kokenut vaihtoehto on tarjolla”.

Vaikka puheenjohtajaehdokkaat eivät sanojensa mukaan kilpaile keskenään, ovat heidän lähtökohtansa pestin tavoitteluun erilaiset.

Lindtman kertoo haluavansa uudistaa puoluetta seuraavalle vuosikymmenelle ja vetoaa pitkään kokemukseensa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Kiuru painottaa Sanna Marinin (sd.) perinnön sekä arvojohtajuuden säilyttämistä.

”On myös olennaista, että puolueella on talouspoliittinen ohjelma, jolla pystymme pärjäämään keskustelussa siitä, mihin yhteiset rahat käytetään”, Kiuru lisää.

Sdp:n puheenjohtajakiertue pysähtyi sunnuntaina 11. kesäkuuta Tampereella Hämeenpuiston Puistotornissa. Puheenjohtajaehdokkaat Antti Lindtman (oik.) ja Krista Kiuru (keskellä) osallistuivat paneelikeskusteluun. Tilaisuuden juonsi toimittaja Matti Pulkkinen.

Paikka oppositiossa

Hallitusneuvottelut ovat vielä kesken, mutta näyttää siltä, että sdp istuu tulevan hallituskauden ajan oppositiossa. Sekä Kiuru että Lindtman uskoo, että puolueella on vaikuttamismahdollisuuksia myös oppositiosta käsin.

Lindtmanin mukaan oppositiossa puolueella on oltava vahva oma vaihtoehto ja toivoa ylläpitävä oppositiojohtaja. ”Oppositiojohtajan on oltava myös uskottava pääministeriehdokas, koska tavoitteen on oltava se, että sdp nousee Suomen suurimmaki puolueeksi”, hän sanoo.

Kiuru ilmaisee huolensa siitä, että tuleva hallitus olisi toimimassa vastoin sdp:n omia kynnyskysymyksiä. ”Me tulemme rakentamaan suunnitelmallisesti oman ohjelmamme, jolla me haastamme tätä aloittavaa Orpon hallitusta. Käytännössä konkreettisin toimin ja ehdotuksin pystymme kyllä haastamaan yhteiskunnan johtajuuden”, hän sanoo.

Yleisöltä kysymyksiä

Pirkanmaalainen, pääosin paikallisista demariaktiiveista koostunut, yleisö haastoi puheenjohtajaehdokkaita paneelikeskustelun jälkeen. Yleisökysymyksissä pohdittiin esimerkiksi ehdokkaiden näkemyksiä Nato-politiikasta ja puolueväen osallistamisesta.

Antti Lindmanin mukaan Nato-politiikkaa on tärkeää tehdä yli hallitus–oppositiorajan. ”Tuomme Natoon vahvan suorituskyvyn sotilaallisesti, mutta myös vakaan demokraattisen yhteiskunnan”.

Krista Kiuru painottaa sitä, että sdp:n rooli Nato-aikana on olennainen myös oppositiosta käsin. ”Natoa ei pidä katsoa vain sotilaallisena yhteisönä, vaan kyse on arvopohjaisesta yhteistyöstä.”

Yleisöstä nousee esiin myös kysymys siitä, miten ihmisiä saataisiin mukaan puolueen toimintaan. Kiuru ja Lindtman kummatkin tähdentävät puolueen avoimuutta. Lindmanin mukaan puolueessa tehtyä työryhmätyötä pitäisi hyödyntää vielä paremmin esimerkiksi uuden poliittisen ohjelman teossa.

”Usein unohtuu se, että sdp:n puheenjohtaja ei ole vain pääministeriehdokas tai oppositiojohtaja vaan myös puolueen puheenjohtaja” Krista Kiuru tiivistää.