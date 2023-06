Suomen suurin pyöräilytapahtuma vaikuttaa liikenteeseen sunnuntaina Pirkanmaalla – Rantatunnelissa suljetaan kaista aamulla, järjestäjä toivoo malttia autoilijoilta

Pyöräilytapahtuma Pirkan pyöräily vaikuttaa liikenteeseen Tampereen seudulla ja Näsijärven ympäristössä tulevana sunnuntaina. Pyöräilyreiteillä on liikenteenohjaajia ja alennettuja nopeusrajoituksia.

Suomen suurin pyöräilytapahtuma Pirkan pyöräily järjestetään 46. kerran tulevana sunnuntaina 11. kesäkuuta. Tapahtumassa on yhteensä kuusi erilaista matkaa, joista päämatkat kiertävät Näsijärven ympäri. Matkoista Pitkä Pirkka on 217 kilometrin pituinen, Klassikko 134 kilometrin pituinen ja Hiekka Pirkka 177 kilometrin pituinen.

Pirkan Pyöräilyn puheenjohtaja Sampsa Kivistö kertoo, että pyöräilijöiden lähdöt vaikuttavat jonkin verran liikenteeseen sunnuntaiaamuna. Kello seitsemän ja kymmenen välillä pyöräilijät lähtevät Hakametsästä Rantatunnelin kautta Lielahteen ja sieltä Myllypuron suuntaan. Sunnuntaina iltapäivällä tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen etenkin Terälahdesta Linnainmaalle ja siitä Hakametsään ulottuvalla alueella.

Sunnuntaina aamulla Tampereella Rantatunnelissa oikeanpuoleinen kaista Lielahden suuntaan suljetaan autoilijoilta kello 7.20–10.20. Kivistö kertoo, että muualla reittien varrella kaistoja ei ole suljettu, koska pyöräilijät kulkevat muun liikenteen seassa.

Pyöräilijöiden reiteillä on Kivistön mukaan alennettu jonkin verran nopeusrajoituksia, ja autoilijoiden on syytä varautua pyöräilijöihin tiellä. Myös liikenteenohjaajia on reitillä. ”Pitkin päivää Näsijärven ympärillä on vaikutuksia liikenteeseen. Toki pyöräilijät eivät mene aivan pääväyliä, vaan pääosin vähän hiljaisempia teitä”, Kivistö lisää.

Kivistö kertoo, että yksittäisten pyöräryhmien koko on rajattu 35 pyöräilijään liikenteen sujuvuuden takia. Hän toivoo autoilijoilta malttia liikenteeseen sunnuntaina. ”Kaasujalkaa kannattaa laittaa höllemmälle ja antaa reilusti tilaa pyöräilijöille esimerkiksi ohitustilanteissa.”

Reittejä erilaisille pyöräilijöille

Kivistö uskoo, että osallistujia saadaan sunnuntain lähtöihin laidasta laitaan, koska matkoja on neljästä kilometristä yli kahdensadan kilometrin pituisiin. ”Siihen mahtuu pyöräilijöitä pienistä lapsista ja peruskuntoilijoista ihan kovakuntoisiin pyöräilijöihin.”

Hän arvioi, että tapahtumaan osallistuu sunnuntaina yhteensä noin 2 500 pyöräilijää. Jälki-ilmoittautuminen oli käynnissä vielä tapahtumapäivää edeltävänä lauantaina.

Kivistö tähdentää, että ennen kaikkea Pirkan Pyöräily on kilpailun sijaan kuntoilutapahtuma. Tapahtuman järjestää Hämeen liikunta ja urheilu ry. ”Haluamme innostaa ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen. Tapahtumamme saattavat kannustaa monia ja antaa tavoitteita omaan liikkumiseen” Kivistö sanoo.