Juuri nyt: Henkilöauton ja nosturiauton kolari Ruovedellä – tie on suljettu liikenteeltä

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Onnettomuus on tapahtunut Tiellä 338 Aitovuoren ja Jäminkipohjan välillä.

Aamulehti

Ruovedellä Penttilänperäntien ja Muroleentien risteyksessä on sattunut henkilöauton ja nosturiauton kolari. Hälytys onnettomuudesta tuli iltapäivällä kello 16.40.

Tie on suljettu ja liikenne on pysäytetty onnettomuuden vuoksi. Kohteessa on pelastustoiminta käynnissä.

Onnettomuuspaikalla työskentelee tällä hetkellä kuusi pelastustoimen yksikköä ja kolme ensihoidon yksikköä.

Tämä on päivittyvä uutinen.