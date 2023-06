Kesällä käytössä on palkkio uusille kesäsijaisille. Vanhan työntekijän saama vinkkipalkkio uuden työntekijän houkuttelusta ei toteudu vielä, mutta sitä harkitaan syksyksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) valmistelee vinkkipalkkiota aloille, joille on vaikeaa saada työvoimaa. Pirhan työntekijä saisi palkkion onnistuttuaan houkuttelemaan uuden työntekijän organisaation ulkopuolelta.

”Jos siitä syntyy työsuhde ja se kestää tietyn aikaa, vinkkaaja saa siitä kohtuullisen palkkion”, avaa Pirhan henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Vinkkipalkkio on tarkoitus saada käyttöön syksyllä. Niirasen mukaan palkkiolla pyritään saamaan työntekijöitä erityisesti haasteellisimmille aloille. Vielä ei kuitenkaan ole varmuutta, mille aloille palkkiokäytäntö tulisi. Pulaa on erityisesti hoitotyön tekijöistä ja tiettyjen erikoislääkärialojen, kuten psykiatrian, työntekijöistä. Myös sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosiaalityöntekijöistä on pulaa.

Joissakin paikoissa vastaava järjestelmä on ollut käytössä jo ennen Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtymistä, ja siitä on vaihtelevia kokemuksia.

”Me olemme tyytyväisiä, jos se tuottaa vähänkin ja saamme tänne henkilökuntaa”, Niiranen sanoo.

Kesäbonus jo käytössä

Jo tänä kesänä Pirhassa on käytössä kesäbonus, jolla pyritään edesauttamaan kesäsijaisten saamista lähisairaaloiden vuodeosastoille, kotihoitoon, tehostettuun ikäihmisten palveluasumiseen ja vammaispalveluun.

Kesäbonuksena Pirkanmaan hyvinvointialue maksaa ulkopuolelta tuleville kesäsijaisilleen 300 euron kertakorvauksen, jos työsopimus solmitaan vähintään neljäksi viikoksi. Jos sijainen on töissä yli kuusi viikkoa, työstä saa 500 euron bonuksen. Kesäpalkkioista kertoi ensin Tehy-lehti.

Niirasella ei kesän alussa ole vielä tietoa, miten hyvin palkkiolla on onnistuttu houkuttelemaan työntekijöitä.

Alun perin jo kesäksi piti tulla käyttöön myös 300 euron vinkkipalkkio työstä vinkanneelle Pirhan työntekijälle, mutta sitä ei toteutettu. Myös syksylle suunniteltu vinkkipalkkio olisi suurin piirtein samansuuruinen, eli 200–300 euroa.