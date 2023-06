Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Taysissa toimii poliklinikka, jossa hoidetaan kaltoinkohdeltuja lapsia – tällaisia ovat rajuimmat tapaukset

Taysissa on toimii poliklinikka, joka hoitaa muun muassa kaltoinkohdeltuja lapsia. Tyypillisiä asiakkaita ovat esimerkiksi perheet, joiden arkeen liittyy tai on liittynyt päihteiden käyttöä. Pahimmissa tapauksissa lapsiin on kohdistunut jopa fyysistä väkivaltaa.

Tays oli viimeinen suomalainen yliopistollinen sairaala, jonne on perustettu sosiaalipediatrian poliklinikka. Helsingissä vastaava poliklinikka on ollut toiminnassa jo 20 vuotta.

Aamulehti Vastasyntynyt vauva kärsii täristelystä, yliärtyvyydestä, jäykkyydestä ja häiriintyneestä unesta. Vauva on itkuinen ja levoton. Hän yökkii ja oksentelee. Muun muassa tällä tavoin näyttäytyvät vieroitusoireet vastasyntyneellä, joka on esimerkiksi sikiöaikana altistunut huumeille.