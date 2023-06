Perussuomalaisten kaksi tuoretta kansanedustajaa erosi aluevaltuustosta – Päätös jakaa vahvasti mielipiteitä

Aamulehti

Pirkanmaan aluevaltuuston toinen varapuheenjohtaja Miko Bergbomille(ps.) sekä valtuuston jäsen Joakim Vigeliuselle (ps.) myönnettiin ero valtuustosta maanantaina 5. kesäkuuta. Eropäätös synnytti kokouksessa kiivaan keskustelun.

Bergbom ja Vigelius valittiin kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi, mikä oli syynä eropäätökselle. He vetosivat päätöksessään muun muassa ajankäytöllisiin haasteisiin ja vallan keskittymisen välttämiseen.

Myös kansanedustajaksi valituille Anna-Kaisa Ikoselle (kok.) ja Lauri Lylylle (sd.) myönnettiin ero aluevaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheen­johtajan tehtävistä, mutta he jatkavat aluevaltuuston rivijäseninä.

Voiko kansanedustaja toiseen pestiin keskittyäkseen jättää kesken kauden luottamustoimen, johon hänet on äänestetty ? Entä millainen ongelma vallan keskittyminen samojen kärkinimien käsiin on?

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Josefina Sipisen mukaan moni äänestäjä on sitä mieltä, että vallan keskittyminen ei ole hyvä asia.

”Todennäköisesti moni kuitenkin äänestää vaaleissa kärkinimiä, etenkin silloin kun muut ehdokkaat ovat tuntemattomia. Se on tietyllä tavalla sellainen noidankehä.”

Sipinen kertoo, että Suomessa vaalitapa tukee samojen henkilöiden valintaa. Vaaleista riippumatta kokoon on kerättävä ehdokaslista, joka tuo puolueelle varmasti ääniä ja sitä kautta edustajanpaikkoja. Tämän vuoksi listoille halutaan tunnettuja ehdokkaita, joilla kuitenkin todellisuudessa on vähemmän aikaa toimia kyseisissä päätöksentekoelimissä.

Myös Vigelius ja Bergbom ovat Sipisen mukaan lunastaneet puolueelle paikat omalla suosiollaan, ja heidän jätettyään aluevaltuuston tilalle nousevat uudet perussuomalaiset edustajat. Sipinen toteaa, että päätöksen todellinen ideologinen arvo punnitaan seuraavissa vaaleissa.

”He ovat jo tuoneet puolueelle aluevaaleissa ääniä, ja nyt on helpompaa sanoa, että tämä on meidän ideologinen kanta. Pitääkö päätös seuraavissa vaaleissa, jos puolueella ei ole niin hyviä kärkinimiä?”

Mutta kuinka iso ongelma monella pallilla istuminen demokratian näkökulmasta oikeasti on? Sipisen mukaan se voi aiheuttaa tietynlaista esteellisyyttä päätöksenteossa.

”Samalla tavalla kunnanvaltuutettuna on puolustamassa oman kunnan etuja ja aluevaltuutettuna taas pitäisi ajatella alueen etua. Se voi olla hankalaa.”

Sipinen toteaa, että demokratian näkökulmasta olisi lähtökohtaisesti parempi, että puolueilla olisi enemmän jäseniä, ja laajempi ja moninaisempi joukko ylipäätään kiinnostuisi päätöksenteosta. Tästä näkökulmasta voisi olla viisasta, että sama henkilö olisi mahdollista valita esimerkiksi vain kahteen toimeen. Tämä vaatisi kuitenkin jokaista puoluetta koskevan säännön tai lakimuutoksen.

”Esimerkiksi niin, että jos olet kunnanvaltuustossa, et ole aluevaltuustossa.”

Vigeliuksen ja Bergbomin tapauksessa edustajat eivät tienneet tulevansa valituksi eduskuntaan, kun he ottivat vastaan paikat aluevaltuustossa.

”Sehän ei ollut mitenkään varmaa ja tässä tapauksessa eroaminen on tavallaan viestinnällisesti perusteltua.”

Sipinen toteaa, että edustajat jatkavat kuitenkin omien äänestäjiensä asian ajamista toisessa tehtävässä ja jokainen äänestäjä pohtii asiaa omien arvojensa näkökulmasta.

Bergbomin ja Vigeliuksen ero herätti erilaisia mielipiteitä yli puoluerajojen. Muun muassa näin eri puolueiden edustajat kommentoivat:

”Kun puhutaan näistä kansan mandaateista, se [aluevaltuutetun tehtävä] on luottamustoimi, joka on otettu hoidettavaksi tietyksi ajaksi, neljäksi vuodeksi. Sitä varten siellä lukee, että pitää olla täysi-ikäinen ehdolle asettuessaan, että ihminen varmasti ymmärtää, että se on vakava asia. Se ei ole mikään nakkikioski, missä pistäydytään silloin, kun huvittaa. Se on tärkeä tehtävä. Tässäkin salissa päätetään ihmisten henkeen ja terveyteen liittyvistä asioista.”

Anna Kontula (vas.) aluevaltuuston kokouksessa