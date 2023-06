Hevosyrittäjä muutti pariskunnan naapuriin, ja siitä alkoi lihava riita – Syynä hevosenlanta

Hevostilalle on tehty useita tarkastuskäyntejä, vaadittu selvityksiä ja asetettu jopa uhkasakko lannan keräämisen tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan mukaan lupaehtoja on noudatettu koko ajan, mihin tulokseen myös kunnan ympäristötarkastaja lopulta päätyi.

Hämeenkyrössä on herännyt kiistaa hevostilan lannankeruusta. Kuvassa hevostilan hevossuoja, jossa toinen tilan hevosista oli kuvanottohetkellä lepäämässä.

Hevostenpidosta ja eläinten lannan keräämisestä on syntynyt lihava riita Hämeenkyrössä. Kiistan keskiössä on Käkisaarentien varrella sijaitseva hevostila, jossa on ollut kahdesta neljään hevosta vuodesta 2021 alkaen.

Lähistöllä asuvat Helena ja Raimo Käpynen ovat vedonneet Hämeenkyrön kuntaan, jotta hevostenpito tilalla lopetettaisiin. Pariskunnan mukaan asiasta on nyt väännetty kaksi vuotta. Käpyset pelkäävät, että hevosten jätökset pilaavat järviveden. ”Tässä on Kyrösjärvestä kysymys. Tarhasta ja laitumelta lähtee avo-oja mökkiläisten uimarantaan.”