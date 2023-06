Kyläläiset vastustavat tuulivoimapuistoa Helvetinjärven läheisyyteen – Kaupungin mukaan päätöksentekoon kuluu useita vuosia

Kuruun on suunniteltu rakennettavaksi enintään 14 voimalaa. Tanskalaisyhtiön rakentamat myllyt olisivat enimmillään 280 metriä korkeita.

Ylöjärvellä suunnitteluvaiheessa oleva tuulipuisto kerää kritiikkiä jo hankkeen alkuvaiheessa. Kuruun suunnitellut tuulivoimalat tulisivat liian lähelle asutusta ja Helvetinjärven kansallispuistoa, sanoo hanketta kritisoiva, Kurussa asuva Regina Saari. Rakentuessaan tuulivoimalat olisivat Ylöjärven ensimmäiset.

Patakorven tuulipuisto sijaitsisi noin seitsemän kilometrin päässä Kurun keskustasta Ruoveden vastaisen rajan tuntumassa. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi enintään 14 voimalaa. Noin 6–9 megawatin sähköä tuottavat myllyt olisivat enimmillään 280 metriä korkeita, ja ne olisivat käytössä arvioiden mukaan vähintään 30 vuotta.

Vastustajien mukaan maakuntakaavassa tuulipuistoksi osoitettu alue ei ole sopiva tuulivoimalle, sillä sen vaikutukset ulottuvat viereiseen Helvetinjärven kansallispuistoon ja myllyt sijaitsisivat liian lähellä asutusta. Tuulivoimalat tulisivat runsaan kahden kilometrin päähän Helvetinjärven etelänurkasta. Noin kilometrin päässä sijaitsee myös Ruoveden reitin kulttuurimaisema.

”Tuulivoimapuisto olisi ekologisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeällä alueella. Lisäksi alueella asuu myös ihmisiä ja mökkiläisiä”, sanoo lähellä suunniteltua puistoa asuva Saari. Kylällä kerätään nimiä hanketta vastustavaan adressiin, jossa esitetään, että alue poistettaisiin kokonaan maakuntakaavasta tuulivoimala-alueena.

Kaavoitusmateriaalin mukaan alueella ei ole arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, luonnonsuojelualueita tai virkistysreittejä.

Toteuttaja Tanskasta

Ylöjärven hanketta suunnitteleva tanskalaisyhtiö Eurowind Energy on esittänyt, että tuulivoimapuistosta tulisi maakuntakaavassa osoitettua aluetta isompi. Yhtiö omistaa kolmen voimalan tuulivoimapuiston Sastamalassa.

Ylöjärven kaupunki päättää asiasta kaavoitussopimuksella. Tuulivoimayhtiön kanssa mahdollisesti solmittavan sopimuksen valmistelussa tehdään erilaisia selvityksiä ja kuulemisia tuulipuistoon ja sen sijaintiin liittyen. Asiasta päättää lopulta kaupunginvaltuusto.

”Teemme paljon osallistamista. Useita vuosia tässä menee, mutta kuinka monta, sitä on vaikea sanoa”, sanoo Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen hankkeen aikataulusta.

Piiparisen mukaan tuulivoimapäätös ei ole ”mustavalkoinen asia”, vaan asiassa on ”paljon puoltavia, mutta myös paljon seikkoja, jotka ovat vastaan.” Hän ei halua arvioida sitä, kuinka paljon tuulivoimahanke toisi Ylöjärven kaupungille kiinteistöverotuloja.

Pirkanmaalla on kesäkuun loppuun nähtävillä luonnos uudesta vaihemaakuntakaavasta. Elonkirjo ja energia -niminen kaava päivittää nykyistä maakuntakaavaa. Luonnoksessa on esitetty 18 tuulienergiatuotannolle soveltuvaa aluetta yhdeksän kunnan alueelta Pirkanmaalla. Alueista 12:lla on jo hankesuunnitelmia. Pirkanmaalla on valmiina kuusi teollisen mittaluokan tuulivoimalaa Urjalassa ja Sastamalassa.