Tämä hoitokoti on ollut avin ja kaupungin hampaissa, haluaa nyt vähentää hoitajia – potilaan omainen kertoo pitkään jatkuneista ongelmista Kangasalla

Kangasalla sijaitseva hoitokoti oli vuosina 2021–2022 erityisessä tarkkailussa. Epäkohdista johtunut valvonta on päättynyt, mutta omaisen mukaan ongelmat ovat jatkuneet viime aikoihin asti.

Aamulehti

Kangasalan kaupungin ja aluehallintoviraston (avi) valvonnan kohteena ollut Onnikoti Einar hakee hoitajamitoituksen alentamista. Tällä hetkellä yksikön toimiluvassa oleva hoitajamitoitus on 0,83, eli yhtä asukasta kohden on oltava 0,83 hoitohenkilökunnan työntekijää. Onnikotien omistaja Mehiläinen hakee uudeksi mitoitukseksi 0,7. Aamulehden tietojen mukaan kohteessa on ollut ongelmia työntekijöiden työtaakan kanssa näihin päiviin saakka.