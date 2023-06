Halpakauppaketju Tokmanni avaa uuden myymälän Pälkäneelle

Uuden myymälän rakentaminen aiotaan aloittaa heti, kun rakennuslupa on saatu.

Tokmanni aikoo rakentaa uuden myymälän Pälkäneen Tervapirtintielle valtatie 12:n ja Taukopaikka Aapiskukon välittömään läheisyyteen.

Tokmannin ostamalla tontilla on liikerakentamisen mahdollistava kaava. Halpakauppaketjun tavoitteena on käynnistää uuden myymälärakennuksen rakentaminen tontille heti, kun rakennuslupa on saatu.

Rakennettavan myymälän pinta-ala on noin 2 700 neliömetriä. Myymälän yhteyteen on suunniteltu noin 500 neliömetrin laajuista myyntialuetta erilaisille pihaan ja puutarhaan liittyville tuotteille.

Uusi Tokmanni-myymälä tarjoaa monipuolisen valikoiman käyttö- ja päivittäistavaroita, kertoo Tokmannin myymäläverkostosta ja konseptista vastaava johtaja Harri Koponen tiedotteessa.

Tokmanni on tehnyt sopimuksen myymälän rakentamisesta SSA Rakennus oy:n kanssa. Rakennuksen pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Arto Simonen A1 Arkkitehdit oy:stä.

Tokmannin tavoitteena on laajentaa myymäläverkostoaan yli 220 Tokmanni-myymälän laajuiseksi Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä.