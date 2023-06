Pälkäneen vajoava rivitalo: Taloyhtiö hakee valituslupaa korkeimmalta oikeudelta

Turun hovioikeus hylkäsi asukkaiden vahingonkorvausvaatimukset viime viikolla vanhentuneisuusperustein. Yksi hovioikeudenneuvos jätti eriävän mielipiteen ja katsoo kunnan syyllistyneen ympäristövahingon aiheuttamiseen.

Pälkäneläinen Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi on päättänyt lähteä hakemaan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta vajoavan rivitalon vahingonkorvauskiistassa.

Turun hovioikeus hylkäsi asunto-osakeyhtiön neljän osakkaan Pälkäneen kuntaa vastaan kohdistuneet vahingonkorvausvaatimukset muun muassa vaatimusten vanhentuneisuusperustein. Vuonna 2021 Pirkanmaan käräjäoikeus oli asettunut samalle kannalle.

Hovioikeuden ratkaisu syntyi äänestyspäätöksellä 2–1. Hovioikeudenneuvos Leena Mikkonen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, koska katsoi kunnan syyllistyneen ympäristövahingon aiheuttamiseen.

Jo kaavoitusvaiheessa 1980-luvulla kunta oli Mikkosen mukaan tietoinen, että rivitalotontti kaavoitettiin vanhan, kaatopaikkana käytetyn ja sittemmin täytetyn sorakuopan päälle.

Kunta ei hänen mukaansa ole huolehtinut siitä, että rakennusmaaksi kelpaamaton sorakuopan täyttöaines olisi poistettu ja kuoppa täytetty rakentamiseen sopivalla maa-aineksella.

“Näin ollen kunta on vastuussa aiheutuneesta ympäristövahingosta ympäristövahinkolain nojalla”, Mikkonen toteaa eriävässä mielipiteessään.

Korvauksia vaadittu 10 vuotta

Rivitaloyhtiön neljä iäkästä osakasta menettivät omaisuutensa, kun kunta asetti rivitalon maan vajoamisen takia käyttökieltoon.

Rivitaloyhtiön ja kunnan välinen kiista on jatkunut jo kymmenen vuotta. Kunta ei ole myöntynyt asukkaiden esittämiin vahingonkorvausvaatimuksiin, joten osakkaat ovat yrittäneet saada oikeutta vaatimuksilleen oikeusteitse.

Asunto-osakeyhtiön tavoitteena on saada laintulkintaan ennakkoratkaisu. Heidän tulkintansa on, että kun kunta on sallinut orgaanisen aineksen ja rakennusjätteiden jättämisen kiinteistölle, kunnan ympäristövahingon aiheuttama toiminta on jatkunut vielä ympäristövahinkolain tultua voimaan vuonna 1995. Siten asia tulisi palauttaa käräjäoikeuteen, jossa käsittelyä jatkettaisiin lunastusvelvollisuuden ja vahingonkorvausmäärän selvittämiseksi.

Asunto-osakeyhtiö olisi pitkään jatkuneen kiistan aikana ollut valmis myymään kohteen kunnalle 350 000 eurolla, mutta nyt heidän korvausvaatimuksensa on noussut jo 600 000 euroon.

Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 24. heinäkuuta 2023.