Hiv-epidemia jyllää pääkaupunki­seudulla, tämä on tilanne Pirkanmaalla – Ylilääkäri: ”Varpaillaan täytyy olla”

Pääkaupunkiseudulla hiv-tartuntojen määrä on lisääntynyt pistämällä aineita käyttävien henkilöiden keskuudessa. Hiv-testiin pääsy on keskeinen keino tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tilaajille

Aamulehti

Pääkaupunkiseudulla on todettu useita kymmeniä hiv-tartuntoja pistämällä aineita käyttävillä henkilöillä. Asiasta kertoo tukikeskus Hivpoint. Tartunnat on todettu vuosina 2020–2023, joita edeltävien seitsemän vuoden aikana niitä todettiin vain kuusi. Hivpointin tiedotteen mukaan pääkaupunkiseudulla on käynnissä hiv-epidemia.