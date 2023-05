Suomalaisten terveys ja työkyky pistettiin paremmuusjärjestykseen – Näin pärjää Pirkanmaa

Pirkanmaa on Suomen keskikastia, kun verrataan eri alueiden väestön työkykyisyyttä ja sairastavuutta. Tarvittaessa pirkanmaalaiset pääsevät melko hyvin ammatilliseen kuntoutukseen, jos heitä uhkaa työkyvyttömyys.

Pirkanmaalla väestön sairastavuus ja työkyky ovat keskitasolla kaikkiin suomalaisiin verrattuna. Muihin hyvinvointialueisiin verrattuna Pirkanmaalla on Manner-Suomessa vähiten aivoverisuonitauteja. Niitä on Pirkanmaata vähemmän vain Ahvenanmaalla.

Tarvittaessa Pirkanmaalla pääsee myös työkykyä parantavaan tai palauttavaan ammatilliseen kuntoutukseen, jos vamma tai sairaus uhkaa kykyä tehdä työtä. Pirkanmaalla ammatillisen kuntoutusten myönteisten päätösten määrä on hyvinvointialueista neljänneksi korkein.

Ammatillisen kuntoutuksen myönteinen päätös tarkoittaa sitä, että työikäinen henkilö on hakeutunut lääkärille, ja lääkäri on kirjoittanut hänelle lausunnon, jossa lääkäri puoltaa hakeutumista kuntoutukseen työkyvyn ylläpitämiseksi. Myöntävä päätös syntyy, kun Kela on hyväksynyt hakemuksen. Myöntävä päätös on edellytys kuntoutukseen pääsemiseen.

Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kansaneläkelaitoksen (Kela), Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Tilastokeskuksen (TK) tänään julkaisemasta Kansallisesta terveysraportista.

Siinä tarkastellaan ensimmäistä kertaa hyvinvointialueittain eri puolilla maata asuvien suomalaisten työkykyä sairastavuuden lisäksi.

Mikä mittari? Kansallinen terveysindeksi Manner-Suomen terveimmät suomalaiset asuvat Pohjanmaalla, Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä, sairaimmat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ahvenanmaalla ollaan kaikkein terveimpiä. Työkyvyttömyys on yleisintä Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja vähäisintä Uudellamaalla. Pirkanmaa on sekä terveydessä että työkyvyttömyydessä Suomen keskitasoa. Sairastavuuden kokonaisindeksi kattaa 10 sairausryhmää: syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, vakavat mielenterveyden häiriöt, tapaturmat, muistisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes ja alkoholisairaudet. Työkyvyttömyysindeksi kuvaa työkyvyttömyyseläkkeeseen, sairauspäivärahajaksoihin ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä alueellisia eroja. Perustuu vuosien 2019–2021 rekisteritietoihin. Alueellisiin eroihin vaikuttavat palvelujen lisäksi esimerkiksi elintavat, työllisyys- ja taloustilanne, koulutus sekä kulttuuriset ja geneettiset tekijät. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Työhön kykenevä työvoima

THL, Kela, ETK ja TK ovat kehittäneet uuden mittarin, työkyvyttömyysindeksin, joka kuvaa alueellisia eroja, jotka liittyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin, yli kolme kuukautta kestäviin sairauspäivärahajaksoihin ja ammatilliseen kuntoutukseen myöntäviin päätöksiin.

Tämän mittarin perusteella pirkanmaalaiset ovat lähellä Suomen keskiarvoa.

Kelan erikoistutkija Kati Sarnola kertoo, että työkyvyttömyyden takia eläkkeellä olevia pirkanmaalaisia on keskimäärin saman verran suhteessa alueen koko väestöön kuin koko maassa. Sen sijaan sairauspäivärahan saajia on Pirkanmaalla hieman enemmän kuin koko maassa.

Pirkanmaalla ammatillisen kuntoutusten myöntävien päätösten määrä on hyvinvointialueista neljänneksi korkein, kun verrataan myöntävän ammatilliseen kuntoutuspäätösten määrää suhteessa koko maan väestöön.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on, että ihmisen työ- ja toimintakyky paranisi ja että hän pääsisi palaamaan työhön.

”Ammatilliseen kuntoutukseen myönteisen päätöksen saaneiden määrä kertoo myös palveluiden saatavuudesta. Kun lääkäripalveluja on saatavilla, saadaan myös päätöksiä kuntoutuksesta, koska kuntoutuspäätös vaatii lääkärin lausunnon”, Sarnola sanoo.

Ennen meni selkä, nyt menee pää

Sarnolan mukaan työkykyetuuksien tarpeen takana on monia syitä.

Tyypillisiä syitä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveysongelmat. Ihmisen kokema kokonaiskuormitus vaikuttaa työkykyyn.

Sarnola sanoo, että yleisesti ottaen menneillä vuosikymmenillä työ kuormitti fyysisesti kehoa, nyt se kuormittaa mieltä. Sarnola toteaa, että aiemmin työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin tavallisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia. ”Nykyään mielenterveyssyyt ovat nousseet siihen rinnalle ja jo ohikin.”

”Koko työ ja meidän tapa tehdä työtä on muuttunut. Tietotyön osuus kaikesta työstä on kasvanut, mikä näkyy myös siinä, että työn kuormittavuuden tavat ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat vaikka vuosikymmeniä sitten.”

Tasaista muutosta

Työn lisäksi elinympäristö on muuttunut, ja toisaalta sairauksien tunnistaminen on kehittynyt.

Sarnola sanoo, että muutos näkyy Kelan tilastoissa siinäkin, että masennus- ja mielialalääkkeiden kulutus on noussut.

”Se nousu ei ole ollut mitenkään räjähdysmäistä, vaan pikemminkin niiden lääkkeiden kulutus on noussut kohtuullisen tasaisesti vuosikymmenten mittaan. Toisaalta se kertoo tarkemmasta myös diagnostiikasta. Toivottavasti ihmiset ovat saaneet mielenterveysongelmiin apua.”

Sarnola lisää lopuksi, että jatkossa tarvitaan koulutukseen ja työllisyyteen panostamista ja työkykyä parantavia toimia, jotta ihmisten terveyttä ja työkykyä saadaan ylläpidettyä.