Katso kartat: Näihin paikkoihin Pirkanmaalla suunnitellaan uusia tuulivoimaloita – yksi hanke arvomaisemassa herättänyt erityisen paljon vastustusta

Maisemallisesti arvokkaiden alueiden naapurimaisemiin on vireillä voimala-alueita. Pohjois-Pirkanmaan korpeen on halukkaita ruuhkaksi asti. Osa hankkeista ei ole maakuntakaavassa tuulivoimala-aluetta.

Tilaajille

Satakunnan puolella Karviassa toimii Kantin tuulivoimapuisto. Siinä on kahdeksan tuulivoimalaa. Kuva on viime syksyltä. Karviaan on vireillä ainakin kaksi muutakin voimalahanketta Siliäkankaalle ja Jäkäläkankaalle.

Aamulehti

Uudessa Pirkanmaan liiton kaavaluonnoksessa on 18 tuulienergiatuotannolle soveltuvaa aluetta yhdeksän kunnan alueelta. Näistä alueista 12:lla on jo hankesuunnitelmia. Alueista viisi on uusia. Pienempiä alueita karsittiin etenkin Itä- ja Kaakkois-Pirkanmaalta. Puolustusvoimat on torjunut monta hanketta tutkien heijastusvaikutusten takia.