Valtava sotaharjoitus herättää huomiota Pirkanmaan taivaalla – Tästä on kyse tuhansien sotilaiden tapahtumassa

Suomi isännöi ensi viikolla yhtä suurimmista lentotoimintaharjoituksista Euroopassa. Harjoituksessa käytetään harjoitussoihtuja ja -silppua, mikä voi näkyä valoilmiönä taivaalla.

Aamulehti

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimat järjestävät ensi viikolla kansainvälisen ilmasotaharjoituksen. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 3 000 sotilasta ja 150 lentokonetta yhteensä 14 eri maan asevoimista. Suomi on tänä vuonna vastuussa harjoituksen johtamisesta ja suunnittelusta.

Harjoituksen nimi on Arctic Challenge Exercise (ACE) 23, ja se järjestetään nyt kuudetta kertaa. Harjoitus alkaa maanantaina 29. toukokuuta ja kestää 12 päivää.

Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta on yksi harjoituksen neljästä päätukikohdasta. Muut päätukikohdat sijaitsevat Rovaniemellä, Luulajassa Ruotsissa ja Örlannissa Norjassa.

Suomessa harjoitusta johtaa Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Henrik Elo. Elo kertoo, että aiemmin ACE-harjoituksen tukikohtana Suomessa on ollut vain Lapin lennoston Rovaniemen tukikohta. Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta on nyt ensimmäistä kertaa harjoituksessa mukana.

Mikä? ACE 23-harjoitus Harjoitus järjestetään 29.5–9.6. Pirkkalan tukikohtaa käyttäviä lentokoneita: Ilmatoimintaharjoitukseen osallistuvat maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tšekki ja Yhdysvallat. ACE-harjoituksia on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 2013 alkaen ja ne ovat osa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välistä NORDEFCO -yhteistyötä. NORDFECO tarkoittaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä.

600 sotilasta

Elon mukaan Pirkkalan tukikohdassa sotilaita on noin 600 ja erilaisia lentokoneita vähän yli 30. Sotilaat ja muu henkilöstö asuvat harjoituksen ajan hotelleissa. Harjoitukseen osallistuvia kansainvälisiä lento-osastoja on jo saapunut Suomeen tällä viikolla.

Lentäjien ja lentokonemekaanikkojen lisäksi Pirkkalaan on tullut paljon huolto- ja tukitehtävissä toimivaa henkilöstöä. He ovat on lennonjohtajia, jotka tukevat harjoitusta ja maahuoltohenkilöstöä, jotka esimerkiksi tankkaavat koneita ja huolehtivat kuljetuksista maata pitkin. Lisäksi valmiudessa on koko harjoituksen ajan pelastustoimen henkilöstöä.

Ilmavoimien tiedotteessa eversti Henrik Elo kertoo, että harjoituksen tarkoituksena on ”kehittää yhdessä neljännen ja viidennen sukupolven hävittäjäkaluston ja kehittyneiden ilmatorjuntajärjestelmien yhteistoimintaa”.

Pirkanmaalla on paljon puolustusteollisuutta. Elo ei vastaa kysymykseen, käytetäänkö harjoituksessa pirkanmaalaisten yritysten kehittämiä tai valmistamia tuotteita. Sen sijaan hän toteaa, että ”suomalaisilla yrityksillä on ollut merkittävä osuus näiden järjestelmien kehittämisessä”.

Hävittäjälentokoneiden lisäksi harjoitukseen osallistuu häirintäkoneita, ilmatankkauskoneita ja awacs-lentokoneita, eli lentäviä johtokeskuskoneita.

Pirkkalan tukikohdasta harjoituksessa lentää Yhdysvaltain Euroopan ilmavoimien F-15-hävittäjiä, Ruotsin ilmavoimien JAS 39 Gripen -hävittäjiä ja Kanadan kuninkaallisten ilmavoimien CC-150-ilmatankkauskone sekä suomalaisia Hornet-hävittäjiä ja C295M-kuljetuskoneita.

Lapin lennoston Rovaniemen tukikohdasta lentää Saksan ilmavoimien Eurofightereita ja Learjet-suihkukoneita, Ranskan ilma- ja avaruusvoimien Rafale- ja Mirage-hävittäjiä sekä E3F-tutkavalvontakone.

Valoilmiöitä

Maanantaina 29. toukokuuta alkavalla viikolla lennetään arkipäivisin kaksi lentokierrosta kello 9–18.

Aamupäiväkierroksella lennetään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Iltapäiväkierroksella taas pääosin Pohjois-Ruotsissa sijaitsevalla alueella, noin Vaasan korkeudelta käsivarteen asti.

Elo toteaa Ilmavoimien tiedotteessa, että laajan harjoitusalueen ansiosta harjoituksessa voidaan käyttää suurta määrää lentokoneita ja harjoitella taktisesti haastavia tilanteita, joissa on eri mukana eri konetyyppejä.

Harjoitukseen osallistuu varussotilaita Pirkkalan ja Rovaniemen tukikohdissa. He toimivat normaaleissa tehtävissään.

ACE 23:ssa käytetään harjoitussoihtuja ja -silppua, mikä voi näkyä valoilmiönä taivaalla ja aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.