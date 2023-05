Tässä ovat Lempäälän asuntomessualueen tonttien hinnat

Tonttien hakuaika alkaa lokakuussa. Rakentajat valitaan joulukuussa.

Aamulehti

Saikan Asuntomessualueen tonttitiedot Lempäälässä on nyt julkaistu. Alueelle on suunniteltu 21 omakotitalotonttia, 8 kaupunkipientalotonttia, 3 rivi- tai paritalotonttia ja 2 kerrostalotonttia.

Tonttien hakuaika alkaa 1. lokakuuta ja päättyy 31. lokakuuta. Rakentajat valitaan joulukuussa 2023.

Lempäälän asuntotonttien hinnoille on määritelty hintavyöhykkeet. Saikan alue kuuluu hintavyöhykkeeseen III. Omakotitonttien vyöhykehinta on 78 euroa per tonttimaan neliömetri.

Omakotitonttien koko vaihtelee eri kortteleissa, mutta suurimmat tontit ovat reilu 800 neliömetriä. Suurin on 890 neliömetriä. Pienin tontti on 583 neliömetriä. Rakennusoikeutta tonteilla on enimmillään 300 kerrosalaneliömetriä. Halvimmat omakotitontit ovat reilu 45 000 euroa, kalleimmat lähes 70 000 euroa.

Pientalotonttien vyöhykehinta on 250 euroa per rakennusoikeuden kerrosalaneliömetri. Suurin pientalotontti on 426 neliömetriä. Pienin on 272 neliömetriä. Rakennusoikeutta on enimmillään 256 kerrosalaneliömetriä. Hinnat vaihtelevat reilun 28 000 euron ja 33 228 euron välillä.

Kerrostalotontteja on kaksi. Tonttien pinta-alat ovat 2 754 ja 2 551 neliömetriä. Myyntihinnat ovat molemmissa 572 000. Rakennusoikeutta on 2 200 kerrosalaneliömetriä.

Rivi- ja paritalotonttien pinta-alat ovat 2 224, 1 763 ja 1 501 neliömetriä. Myyntihinnat ovat 166 750, 132 250 ja 112 500 euroa.

Asuntomessut Lempäälä -tapahtumaa vietetään 10.7–9.8.2026. Asuntomessujen teemoina ovat ilmastoviisaus, tiivis rakentaminen ja yhteisöllisyys sekä luonnon monimuotoisuuden huomioiminen.

Uutinen päivittyy.