Juupajoella pörräävät tarhamehiläiset pääsivät mukaan eurooppalaiseen tutkimukseen – ”Olen aika innoissani”

Juupajoen Hirvijärvellä sijaitseva Seija ja Juha Halmeen luomumehiläistila on yksi kymmenestä suomalaisesta tilasta, jotka valittiin EU-maiden tutkimukseen.

Juupajoella sijaitseva Henkireiän luomumehiläistila on yksi kymmenestä suomalaistilasta, jotka ovat mukana EU-maiden mehiläistutkimuksessa. Seija Halmeen (vasemmalla) apuna mehiläisiä hoitavat Kiia ja Inka Koivunen.

Juupajokelaisten Seija ja Juha Halmeen luomutila Henkireikä on valittu mukaan eurooppalaiseen mehiläistutkimukseen. Insignia Bee -tutkimuksessa on mukana mehiläistarhoja kaikista EU-maista. Suomesta mukaan pääsi 10 tilaa, joista Halmeen tila on tiettävästi ainoa luomumehiläistila.