Häiriö koskee vapun tienoilla jäätelöä valkeakoskelaiselta kioskilta ostaneita. Syynä on maksupääteyhtiön tekninen virhe. Poliisi ei epäile rikosta.

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut muutaman päivän sisään useita rikosilmoituksia, joissa asiakkaiden tililtä on teknisen vian vuoksi veloitettu huomattavia summia. Ostokset koskevat Valkeakosken retkeilijät ry:n jäätelökioskilla vapun aikana asioineita henkilöitä, jotka ovat maksaneet ostoksensa maksukortilla.

Valkeakosken retkeilijät ry on ilmoittanut poliisille, että maksupäätteessä olleen teknisen vian vuoksi tiedossa on, että 168 asiakkaan tililtä on mennyt virheellinen veloitus. Yhdistys selvittää asiaa maksupäätepalvelun tarjoavan yhtiön kanssa.

Poliisi kehottaa virheellisen veloituksen kohteeksi joutuneita olemaan ensisijaisesti yhteydessä Valkeakosken retkeilijät -yhdistykseen asian selvittämiseksi. Asiassa ei poliisin mukaan ole syytä epäillä rikosta.

Valkeakosken Retkeilijät ry toivoo virheellisen veloituksen kohteeksi joutuneiden ensisijaisesti ottavan yhteyttä sähköpostitse.

Retkeilijöiden johtokunta kertoo yhdistyksen Facebook-sivustolla olevansa pahoillaan tapahtuneesta ja sanoo tekevänsä kaikkensa asian selvittämiseksi mahdollisimman nopeasti.

Valkeakosken retkeilijät ry:n jäätelökioski on myynyt jäätelöä yli 40 kesän ajan. Yhdistyksen jäätelökioski sijaitsee Valkeakosken Kauppatorin laidalla.