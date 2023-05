Pälkäneen vajoavan rivitalon asukkaat hävisivät hovioikeudessakin – perusteluina vanhentuneet vaatimukset

Päätös syntyi äänin 2–1. Eriävän mielipiteen jättäneen mielestä kunta on vastuullinen ympäristövahingon aiheuttamisesta. Asukkaat harkitsevat valitusta korkeimpaan oikeuteen.

Pälkäneellä sijaitsevan Asunto oy Onkkaalanrivin osakkaat ovat hävinneet Pälkäneen kuntaa vastaan nostamansa korvausvaatimuskiistan myös Turun hovioikeudessa.

Hovioikeuden torstaina antama ratkaisu syntyi äänestystuloksella 2–1.

Rivitaloyhtiön neljä iäkästä osakasta hävisi taistelunsa asuinkelvottomaksi muuttuneen vajonneen rivitalon vahinkojen korvaamiseksi jo Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyskuussa 2021.

Asunto-osakeyhtiö katsoo kunnan myyneen 1980-luvulla rakennuskelvottoman tontin rivitalon toteuttamiseksi. Pälkäneen kunta omisti vuosina 1966–1986 soramontun, jota yleisesti käytettiin myös kaatopaikkana, vaikkei se varsinaisesti ollut kunnan vastuulla oleva kaatopaikka.

Hovioikeuden mielestä neljän asunnon rivitaloyhtiön vahingonkorvausvaatimukset ovat vanhentuneita eikä näyttöä myöskään kunnan aiheuttamasta ympäristövahingosta ollut.

Yksi eriävä mielipide

Eriävän mielipiteensä päätökseen jätti hovioikeudenneuvos Leena Mikkonen. Hän on kahden muun ratkaisuntekijän kanssa eri mieltä siitä, onko tapauksessa kysymys myös ympäristövahingosta ja onko Pälkäneen kunta siltä osin korvausvelvollinen.

Käräjäoikeus totesi jo aiemmin, että kunta voi olla vastuussa ympäristövahingosta vain, jos se on harjoittanut kiinteistöllä toimintaa 1.6.1995 tai sen jälkeen. Tuolloin astui voimaan ympäristövahinkolaki.

Ympäristövahinkolaissa tarkoitettuna toimintana voidaan kuitenkin pitää myös aineen varastointia tai muuta säilyttämistä alueella.

Todistelulla ja kunnan myöntämisellä on Mikkosen mukaan näytetty, että sorakuoppa oli täytetty kunnan omistusaikana. Koska kysymyksessä on ollut kunnan omistama sorakuoppa, jonka kunta on sittemmin täytettynä luovuttanut rakennuspaikkana käytettäväksi, kunnan on täytynyt olla tietoinen kuopan täyttämisestä.

“Tämän vuoksi on katsottava, että kunta on sinänsä vastannut sorakuopan täyttötoiminnasta siitä riippumatta, oliko se itse tehnyt täyttämistoimenpiteet tai sallinut ulkopuolisten tuoda alueelle täyttömaata”, hovioikeudenneuvos Mikkonen toteaa eriävässä mielipiteessään.

Mikkosen mukaan kunta on tietoisena ja vastuussa olevana kiinteistölle sijoitetusta täyttömaasta, joka on sisältänyt orgaanista ainesta ja rakennusjätettä, kaavoittanut kiinteistön asuinrakentamista varten. Kunta ei hänen mukaansa ole myöskään huolehtinut siitä, että rakennusmaaksi kelpaamaton sorakuopan täyttöaines olisi poistettu ja kuoppa täytetty rakentamiseen sopivalla maa-aineksella.

Mikkonen tulkitsee, että kun kunta on sallinut orgaanisen aineksen ja rakennusjätteiden jättämisen kiinteistölle, kunnan ympäristövahingon aiheuttama toiminta on jatkunut vielä ympäristövahinkolain tultua voimaan vuonna 1995.

“Näin ollen kunta on vastuussa aiheutuneesta ympäristövahingosta ympäristövahinkolain nojalla”, Mikkonen toteaa eriävässä mielipiteessään.

Hänen tulkintansa mukaan asia pitäisi palauttaa käräjäoikeuteen, jossa käsittelyä jatkettaisiin lunastusvelvollisuuden ja vahingonkorvausmäärän selvittämiseksi.

“Mitään ei ole vielä hävitty”

Onkkaalanrivin osakkaiden avustajana tällä hetkellä toimivan Paavo Mustosen mukaan tiedossa oli jo etukäteen, että jonkinlaista ennakkoratkaisua laintulkintaan tarvitaan.

“Mitään ei ole vielä hävitty, vaan jo tässä vaiheessa aika paljon voitettu. Suunta ennakkopäätöksen aikaansaamiseksi on oikea. Kysymys on siitä, miten tulkitaan maaperään aiheutettu häiriö”, arvioi Mustonen.

Mustosen mielestä jo alkuvaiheessa kävi selväksi, että ratkaisua asiaan on haettava korkeimmasta oikeusasteesta. “Nyt jo kaksi oikeusastetta on todennut, että kunta oli tietoinen maaperään jätetystä jätteestä.”

Mustosen mukaan osakkaat päättävät, lähdetäänkö hakemaan valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Asunto-osakeyhtiön asianajajan Mikko Toikan mukaan Pälkäneen tapauksessa on kysymys laintulkinnasta, josta ei toistaiseksi ole olemassa ennakkoratkaisua.

“Asukkaiden kannalta tilanne on juridisesti tuoreen äänestyspäätöksen jälkeen hieman muuttunut, sillä asunto-osakeyhtiö on vaatimuksineen ollut tähän saakka hyvin paljon altavastaajan asemassa”, sanoo Toikka.

Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka toivoo, että asunto-osakeyhtiön ja kunnan väliseen kiistaan olisi saatu nyt päätös.

“On hyvä, että ratkaisu asiaan viimein saatiin. En ole yllättynyt, että käräjäoikeuden päätös ei muuttunut. Toivomme tietenkin kunnassa, että asian käsittelyä ei enää jatkettaisi oikeusteitse.”