Rahtiyhtiö Dachserin investointi rohkaisee toivottavasti myös muita toimijoita kiinnostumaan Tampere-Pirkkalan lentokentästä.

Tampere-Pirkkalan lentokentältä kuuluu yleensä vain huonoja uutisia. Viimeksi Finnair ilmoitti lopettavansa lennot Tampereelta Helsinkiin.

Nyt äänensävy muuttui. Saksalainen perheyhtiö Dachser ilmoitti torstaina rakentavansa Tampere-Pirkkalan lentokentän välittömään yhteyteen tavaraliikenteen logistiikkakeskuksen eli hubin.

Päätös on monella tapaa rohkaiseva. Se on taas yksi uusi merkki Tampereen seudun vetovoimasta. Samalla se on tervetullut piristysruiske vajaakäytöllä olevan lentokentän kehittämisessä. Eli jos kenttä ei kiinnosta matkustajakoneita, liikkukoon sieltä sitten lentorahti.

Parhaassa tapauksessa uusi terminaali nopeuttaa tavaroiden liikkumista Pirkanmaalta maailmalle ja takaisin merkittävästi. On aivan eri asia lennättää esimerkiksi varaosia Tampereelta suoraan Saksaan ja sieltä edelleen toisille mantereille kuin ajattaa niitä päiväkausia rekkaletkassa läpi Pohjois-Euroopan.

Dachserin investoinnissa on nähtävissä myös sellaisia positiivisia signaaleja, joita ei ensinäkemältä huomaa. Suomen lentokentistä vastaava Finavia on suhtautunut Tampere-Pirkkalaan nihkeästi vuosien ajan. Syy lienee varsin kyyninen, sillä koska Pirkkala on myös sotilaslentokenttä, sen tulevaisuus on joka tapauksessa turvattu ilman lisäinvestointeja. Siksi Finavia suuntaa katseensa mieluummin pienemmille maakuntakentille, joiden olemassaolo ja elinvoima ovat aidosti uhattuina. Siksi on hyvin arvokasta, että Dachserin hanke läpäisi Finavian kankean byrokratian, vaikka neuvottelut yli vuoden kestivätkin.

Yhtä positiivista on myös se, että Pirkkalan kunta ymmärtää omaa parastaan ja teki kaikkensa, ettei koko maakunnalle merkittävä hanke jumiutunut kunnalliseen päätöksentekoon.

Herzliches Willkommen, Dachser.