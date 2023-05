Ruovedellä sijaitsevan Runebergin lähteen kunnostus on alkamassa. Alun perin lähde oli tarkoitus kunnostaa vuonna 2020. Hanke jäi kuitenkin jatkuvien henkilöstömuutoksien jalkoihin.

Ruovedellä sijaitseva Runebergin lähde on odottanut kunnostusta jo pidemmän aikaan. Nyt työ on vihdoin alkamassa.

Aamulehti

Lähellä Ruoveden keskustaa sijaitsevan Runebergin lähteen kunnostaminen on alkanut. Aikataulusta ollaan myöhässä lähes kolme vuotta. Nyt merkittävä hanke kuitenkin etenee, ja kunnostustöitä varten on myös palkattu henkilö.

Projektityöntekijä Outi Leskelä aloitti lähteen kunnostustyön vetäjänä viime viikolla. Leskelä kertoo, että kunta päätti palkata hänet työhön, sillä kunnostaminen oli jäänyt jo liian pitkään jalkoihin jatkuvien henkilöstövaihdosten takia.

Vauhtia kunnostustyön etenemiseen toi se, että Pirkanmaan ely-keskuksen myöntämä lupa on voimassa tämän vuoden loppuun. Leskelä sanoo, että työtä ei myöskään voi aloittaa juurikaan tätä myöhemmin, sillä kaikki tulee olla valmista kasvukauden aikana. Arvio on, että työ on tehtynä 15. elokuuta mennessä.

Runebergin lähteen kunnostuksen suurin työ on huonokuntoisen puupadon purkaminen ja uuden rakentaminen.

Lähde luonnonmukaistetaan

Lähde kunnostetaan keväällä 2019 valmistuneen kunnostussuunnitelman mukaan. Samalla, kun lähteen ympäristö luonnonmukaistetaan, lähteen vedenlaatua pyritään parantamaan.

Leskelä sanoo, että suurin työ on huonokuntoisen puupadon purkaminen ja uuden pohjapadon rakentaminen kivistä. Tämä muutos laskee vedenpintaa jonkin verran.

Myös lähteen reunaa kiertävän järeän hirren poistaminen vaatii ponnisteluja ja se myös muuttaa lähdettä luonnonmukaisempaan suuntaan.

Tarkoituksena on, että kasvillisuus valtaa hirsien kohdalle tulevan suoja-alueen tulevaisuudessa.

”Näillä muutoksilla lähde menee lähemmäksi Runebergin aikaa, eli noin 200 vuoden taakse”, Leskelä kuvailee lähteen tulevaisuutta muutosten myötä.