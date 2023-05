Näin tiistaiaamuna alkava yksityisen sosiaalipalvelualan lakko näkyy Pirkanmaalla: Päiväkoteja kiinni, hoivakodeissa esihenkilöt hoitotyöhön

Esimerkiksi kaikki Pilke-päiväkodit ovat kiinni lakkopäivinä. Touhula-päiväkotien aukiolo selviää käytännössä vasta aamulla. Pihlajalinnan palveluasumisen yksiköissä lakkoon on varauduttu jo kaksi viikkoa.

Touhula-päiväkodit ottavat lakon aikana lapsia saapumisjärjestyksessä vastaan päiväkotiin sen mukaan kuinka paljon henkilökuntaa on paikalla.

Aamulehti

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 23. toukokuuta. Lakon piiriin kuuluu yksityisiä päiväkoteja sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä. Päiväkotien lakko on kaksipäiväinen 23.–24.toukokuuta, ja ympärivuorokautisen palveluasumisen lakko päättyy lauantaina 27. toukokuuta.

Päiväkotiketju Pilke sulkee lähes kaikki toimipisteensä kahdeksi päiväksi.

”Emme valitettavasti pysty pitämään päiväkoteja auki lakkopäivinä. Kaikkia eri vaihtoehtoja kartoitettiin, mutta päädyimme sulkuun lasten turvallisuuden ja laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi”, kertoo Pilke-päiväkotien markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Ristaniemi.

Pirkanmaalla toimii 15 Pilke-päiväkotia, ja lapsia Pirkanmaan toimipisteissä on noin 1 100. Ristaniemi kertoo, että kaikki Pirkanmaan Pilkkeet ovat suljettu tiistaina ja keskiviikkona.

Lakko sulkee lähes kaikki Pilkkeet koko Suomessa, mutta Ristaniemen mukaan pieniä poikkeuksia voi olla.

”Toki tilanne on harmillinen, olemme pahoillamme, että tämä vaikeuttaa asiakasperheiden arkea”, Ristaniemi sanoo.

Touhula

Touhula-päiväkotien toimitusjohtaja Sari Saari puolestaan kertoo, että Touhulat pidetään mahdollisuuksien mukaan auki, mutta toteutuminen selviää käytännössä vasta huomenna.

”Mahdollisuuksien mukaan pidetään auki. On mahdollista, että osaa päiväkodeista ei välttämättä saada ollenkaan auki”, Saari sanoo.

Lain mukaan työnantaja ei saa kysyä työntekijöiden lakkoon osallistumisesta, joten Touhulassa töihin saapuvien työntekijöiden määrä selviää vasta huomenna aamulla.

”Otamme lapsia saapumisjärjestyksessä vastaan päiväkotiin sen mukaan, kuinka paljon henkilökuntaa on paikalla, jotta voimme turvata lasten turvallisuuden ja myös työntekijöille annetaan mahdollisuus tehdä työnsä turvallisesti. Noudatamme lakkotilanteissakin lain määräämää ohjeistusta kasvattajien määrästä”, Saari kertoo.

Myös päiväkodin johtajat ovat lakon piirissä. Normaalisti päiväkodin johtajan ei ole pakko olla joka hetki läsnä päiväkodissa, mutta Touhula on tehnyt linjauksen lakon ajalle, ettei päiväkotia avata mikäli päiväkodin johtaja ei ole paikalla, sillä töissä olevan henkilökunnan määrä ei ole tiedossa.

”Olemme viestineet tilanteesta asiakasperheille ja toivomme, että kaikilla on tietoa kattavasti. Olemme suositelleet varautumaan, etteivät päiväkodit välttämättä ole huomenna auki”, Sari Saari sanoo.

Pirkanmaalla on 13 Touhula-päiväkotia, joissa on yhteensä noin 1 200 lasta.

Esimiehet töihin

Ympärivuorokautisen palveluasumisen lakko on viisipäiväinen, ja siihen on varauduttu eri tavalla kuin varhaiskasvatuksessa.

”Saimme lakkoilmoituksen kaksi viikkoa sitten, ja lakkoon on varauduttu siitä asti”, kertoo Kolmostien Terveys oy:n Parkanon yksiköiden toimitusjohtaja Marika Nevanpää. Kolmostien terveys on osa Pihlajalinnaa.

Pihlajalinnan kaikki kuusi asumispalvelua sijaitsevat Pirkanmaalla, ja henkilöstömitoituksen toteutuminen on pyritty turvaamaan monin eri tavoin.

”Olemme selvittäneet mitä henkilökuntaa on käytettävissä lakon aikana kolmivuorotyöhön, jota kaikissa yksiköissämme tehdään. Olemme hyödyntäneet omia esimiehiä, joilla on hoitajakoulutus, eli esihenkilöitä tulee töihin. Tämän lisäksi meillä on vuokratyövoimaa sekä Pihlajalinnan omaa varahenkilöstöä”, Nevanpää kertoo.

”Hoitajataustaisia esimiehiä on löytynyt aika paljon, ja he siirtävät omia töitään lakon ajaksi ja tulevat hoitotyöhön”, Nevanpää sanoo.

Nevanpää kertoo, että lakon aikana saadaan hoitajamitoitus täytettyä, mutta kiireettömiä palveluita joudutaan siirtämään lakon jälkeiselle ajalle.

”Ykkösprioriteetti on turvata asiakkaiden terveys ja turvallisuus. Haluamme turvata riittävän hoidon ja arjen toteutumisen yksiköissä, ne ovat kuitenkin heidän kotejaan ja hoidon järjestäminen kotiin on sekä prioriteetti että eettisesti kestävä tapa. Kiireetöntä hoitoa joudutaan siirtämään, esimerkiksi mielenterveystoimistossa tapahtuvaa työtä ja kiireetöntä neuvolatyötä”, Nevanpää sanoo.

Pihlajalinnan ympärivuorokautisen hoivan yksiköt sijaitsevat Parkanossa, Sastamalassa ja Mänttä-Vilppulassa, ja asukkaita niissä on yhteensä hieman yli 200.