Maalämpökaivon poraus värjäsi veden valkoiseksi Ylöjärvellä – Yhteydenotot johtivat nopeisiin toimiin

Maalämpökaivon poraus herätti viime viikolla huolta Ylöjärvellä. Kaupunki ja ely-keskus saivat asiasta myös ilmoituksia.

Aamulehti

Ylöjärven Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteessä käynnissä oleva maalämpökaivojen poraus värjäsi lähistöllä sijaitsevassa ojassa kulkevan veden valkoiseksi viime viikolla.

Kiviaineksen värjäämä vesi herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa ja asiasta tehtiin myös ilmoitus kaupungille sekä Pirkanmaan ely-keskukselle.

Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkö Sini Yli-Öyrä kertoo, että rakennusvalvonta teki perjantaina tarkastuksen työmaalle. Ympäristönsuojelun oli määrä tehdä tarkastus työmaalle maanantaina.

Yli-Öyrä sanoo, että kiinteistöllä käynnissä oleville töille on rakennusvalvonnan myöntämä lupa, mutta ilmoitusten ja paikan päällä todetun vedenvärjäytymisen myötä työmaa on jatkossa tarkemmassa valvonnassa.

Ylöjärven kaupungin vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä kertoo, että helatorstaina tulleiden ilmoitusten myötä porausvesien laskupaikkaa on muutettu niin, että imeytys tapahtuu ojan ja Veittijärven vesistön sijaan metsämaastoon, jossa kiviaines jää maanpinnalle.

Heikkilä sanoo, että hienon kiviaineksen joutuminen veden sekaan erotuskonteista huolimatta johtuu osaltaan siitä, että porauskaivot ovat yli 300 metriä syviä.

Maalämpökaivojen poraukset kestävät kiinteistöllä arviolta heinäkuun loppuun saakka.

Haittaa ei saa aiheuttaa

Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä sanoo, ettei ilmiö valitettavasti ole kovinkaan harvinainen. Hän sanoo, että valtakunnan tasolla vastaavasta saa lukea tämän tästä siitäkin huolimatta, että kiviaineksen ajautuminen veden mukana vesistöön on ympäristön- ja vesistönsuojelulakien vastaista.

Heikkilä sanoo, että lähtökohta on, ettei tällaista haittaa saa aiheuttaa, ja molemmissa lainsäädännöissä lähdetään siitä, ettei vesistöön laskettava vesi saa olla huonompilaatuista kuin luonnonvesi.

Valvonnassa ja ohjeistuksissa on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Heikkilä kertoo, että paljon on kiinni siitä, millaisia vaatimuksia kunta on tällaiselle työlle asettanut. Heikkilä sanoo, että ympäristönvalvonnan on vaikea ehtiä kaikkialle, joten urakoitsijoiden omavalvonnan toteutuminen olisi tärkeää.

Kiviaineksen kulkeutumineen vesistöön on kuitenkin mahdollista estää lähes kokonaan laskeutuskonttien avulla. Kaikkein hienoin kiviaines kuitenkin vaatii lisäksi hitaan virtausnopeuden, jotta kevyt kiintoaines ehtii painua kontin pohjaan ennen kuin vesi virtaa kontista edelleen vesistöön.