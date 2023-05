Traktori ja henkilöauto kolaroivat Punkalaitumella – Tien 2 toinen ajokaista oli suljettuna

Aamulehti

Tien 2 toinen ajokaista oli suljettuna Punkalaitumella lauantaina aamupäivällä liikenneonnettomuuden takia. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Kimmo Koskinen kertoo, että traktori ja henkilöauto ovat törmänneet, ja jälkiselvittelyiden takia toinen ajokaista on ollut suljettuna. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kanteenmaan kohdalle kello 10.

Törmäyksestä ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Ajoneuvoista on valunut hieman öljyä tielle, jota pelastuslaitos on imeyttänyt. Pelastuslaitos on ohjannut liikennettä onnettomuuspaikalla.

Tampereen tieliikennekeskus tiedotti kello 11.50, että tilanne onnettomuuspaikalla oli ohi.