Taysissa on pula siittiöistä – tällaisia ominaisuuksia lahja­solujen luovuttajilta vaaditaan

Taysin hedelmöityshoito­poliklinikalla tehdään vuosittain noin 450 lahjasoluhoitoa.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on puute lahja­sukusoluista hedelmöityshoitoihin. Puutetta on erityisesti siittiöiden luovuttajista. Taysissa tehtyjen lahjasolu­hoitojen avulla on tähän mennessä syntynyt lähes 200 lasta.

Lahjasoluhoidot alkoivat Taysissa kolme vuotta sitten, ja kysyntä on alusta saakka ollut vilkasta, kerrotaan Pirhan tiedotteessa. Luovuttajien tarve on jatkuva. Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla hoidetaan vuosittain noin 700 lapsettomuudesta kärsivää pariskuntaa. Valtaosa hedelmöityshoidoista toteutetaan pariskunnan omilla sukusoluilla, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Silloin tarvitaan lahjasoluhoitoja, joita Taysissa tehdään vuosittain noin 450.

"Poliklinikallamme hoidetaan paljon myös Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelta valinnanvapauden perusteella tulevia potilaita”, kertoo tiedotteessa osastonylilääkäri Katja Ahinko Taysin hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalta.

Julkisen hoidon piiriin kuuluvat lahjasiittiö, -munasolu ja -alkiohoidot. Julkisen hoidon piirissä ovat myös naisparit ja itselliset naiset.

Kaikkia lahjasoluja tarvitaan

Taysissa tarvitaan kaikkia lahjasoluja, mutta suurin pula on siittiöistä. Lahjasiittiöitä voidaan käyttää erilaisista syistä, esimerkiksi oman siittiötuotannon puuttuessa tai omien siittiöiden ollessa heikkolaatuisia. Myös itselliset naiset ja naisparit tarvitsevat lahjoitettuja siittiöitä.

Luovuttajia toivotaan kaikista etnisistä ryhmistä. Siittiöitä voi lahjoittaa 20–45-vuotias terve mies, jonka suvussa ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia. Monet hyvässä hoitotasapainossa olevat sairaudet kuten kilpirauhassairaudet, astma, allergia ja atopia eivät ole este luovutukselle. Munasoluja voi lahjoittaa 20–35-vuotias terve nuori nainen. Sukusoluja ei kuitenkaan voi luovuttaa, mikäli polttaa tai käyttää muita tupakkatuotteita. Käytön tulee olla loppunut vähintään kolme kuukautta ennen luovuttamista.

Sukusolujen lahjoitus perustuu auttamisen haluun ja siitä maksetaan vain kulukorvaukset. Hedelmöitys­hoitolain mukaan lapsella on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys täytettyään 18 vuotta. Samalta luovuttajalta voi syntyä lapsia korkeintaan viiteen eri perheeseen. Lisätietoja saa sivulta lahjoitaihme.fi.