Taksiyrittäjä kertoo, millaisia haasteita sote-kyydeissä on kuljettajan näkö­kulmasta – Näin Tuomi Logistiikan toimitus­johtaja vastaa

Taksiyrittäjä Niko Hormalaisen mielestä sote-kyytien aikataulutuksessa ja koulukyytien hinnoittelussa on parantamisen varaa. Tuomi Logistiikan toimitusjohtajan mukaan koulu- ja sote-kyytien onnistuminen on parantunut tänä vuonna.

Aamulehti

Pirkanmaalaisen hankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikan yksilö- ja ryhmäkuljetusten haasteista uutisoitiin Aamulehdessä loppuvuodesta useamman kerran. Ongelmia oli sekä sote- että koulukyytien aikatauluissa ja toteutumisessa ja puhelinpalvelun ruuhkautumisessa.

Osku Timonen kertoi maaliskuussa mielipidekirjoituksessaan myöhästelyn olevan yleinen ongelma, eikä taksin myöhästymisestä ilmoita asiakkaalle. Selvitimme, mikä tilanne on nyt.

Jutun lopussa sote-taksien asiakkaat ja kuljettajat voivat vastata kyselyyn kyytien toteutumisesta sekä aikatauluista.

Tuomen ohjeistuksen mukaan kymmenen minuutin myöhästymistä pidetään inhimillisenä.

Pirkanmaalainen taksiyrittäjä Niko Hormalainen kertoo, ettei hän ota stressiä myöhästymisestä koska aikataulut ovat suuntaa-antavia, mutta pyrkii ilmoittamaan asiakkaille jos näyttää siltä, että nouto viivästyy yli kymmenen minuuttia ilmoitetusta aikataulusta.

”Kehitettävää kyllä on. Kuljettajalle ei esimerkiksi yleensä näy sote-asiakkaiden puhelinnumeroita ja myöhästymiset on ilmoitettava Kuohkeen kautta”, Hormalainen kertoo.

Joillain sote-asiakkailla numero voi olla kuljettajalle näkyvissä, jos nämä ovat antaneet siihen luvan, mutta osa asiakkaista on Hormalaisen mukaan kertonut, ettei numeroa ole lisätty pyynnöistä huolimatta.

”Tuomi perustelee tätä tietosuojasyillä, mutta kuljettajilla on muutenkin vaitiolovelvollisuus asiakkaiden tiedoista, ja sote-kyydeissä käytössä oleva Viper-sovellus on tietoturvallinen. Myöhästymisten ilmoittaminen keskuksen kautta kuormittaa myös Kuohkeen puhelinpalvelujärjestelmää”, Hormalainen sanoo.

Asiakkaat ovat kertoneet joutuneensa jonottamaan jopa yli puoli tuntia Kuljetustenohjauskeskuksen eli Kuohken linjoille, ja Hormalaisen mukaan kuljettajatkin saattavat joutua jonottamaan puhelimessa jopa kymmenen minuuttia.

Kyydit tulevat kuljettajille jakoon 10–60 minuuttia ennen noutoaikaa, riippumatta siitä kuinka aikaisin asiakas on kyydin tilannut. Kuljettajien ei ole mahdollista nähdä ennakkoon tilattuja kyytejä.

”Se on tarkasti tietosuojamielessä säädeltyä, mitä tietoja asiakkaasta välitetään. Myöhässäolotieto kerrotaan asiakkaalle, jos vain mahdollista, mutta tarkastelemme myös sovittua palvelutasoa, missä kohtaa se tulkitaan myöhästymiseksi. Me arvioimme tietosuojan näkökulmasta, voiko asiakkaan puhelinnumeroa välittää kuljettajalle. Joissain tapauksissa numero annetaan, mutta se edellyttää aina lupaa asiakkaalta”, sanoo Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki.

Tuomi Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäen mukaan sote- ja koulukyytien onnistumisprosentti on parantunut helmikuussa alkaneen uuden sopimuskauden alettua.

Aikataulutuksessa parantamisen varaa

Hormalaisen mukaan aikataulutus tuo oman haasteensa myös kuljettajille.

”Aikataulutuksessa ei oteta huomioon, että esimerkiksi asiakkaan avustamiseen, sisälle saattamiseen ja pyörätuolin asianmukaiseen sitomiseen menee aikaa. Myöskään ruuhka-aikoja ei huomioida, niin pahimpina päivinä ollaan koko ajan myöhässä”, Hormalainen kertoo.

Vesa Haapamäki sanoo, ettei hän tunnista ongelmia aikataulutuksessa ja kertoo, että aikatauluja on väljennetty keväällä kuljettajien palautteen perusteella.

”Meidän näkökulmastamme nämä on huomioitu, eikä meille ole tullut tästä palautetta kuljettajilta. Kuljettajilla on tiedossa autoilijatuki, joka on kuljettajille tehty yhteydenottokanava”, Haapamäki sanoo.

Hormalainen on ajanut taksia ja Tuomen kyytejä vuodesta 2016 saakka, ja perustanut oman yrityksen kaksi vuotta myöhemmin. Sopimuksen Tuomi Logistiikan kyydeistä Hormalaisen yritys on tehnyt vuonna 2021.

Hormalaisen mielestä koulukyydit kannattaisi siirtää tuntihinnoittelun piiriin, koska lyhyt mutta aikaa vievä kyyti voi olla kuljettajalle kannattamaton.

”Olen antanut Tuomelle palautetta lukuisia kertoja. Joitain asioita on parannettu, mutta tällaisiin päivittäistä ajoa helpottaviin asioihin ei ole tullut muutoksia”, Hormanainen sanoo.

Parannuksena on tullut esimerkiksi helmikuussa minimihinta kyydeille, jotta lyhyetkin kyydit tulisivat ajettua.

”Kuljettajakentältä saatiin aiemmin palautetta, ettei ole houkuttelevaa ajaa kilometrin kyytiä, jos Kela tarjoaa samaan aikaan pitkää kyytiä”, Haapamäki sanoo.

Kyytejä voidaan valikoida hinnan perusteella

Hormanaisen mielestä kenttätyötä helpottaisi, jos sovellukseen tulevassa kyytitarjouksessa olisi enemmän tietoja, ja kyytien pitäisi olla yritykselle ja kuljettajille taloudellisesti kannattavia.

”Kyydit on hinnoiteltu etukäteen kilometrikohtaisesti, johon sisältyy lähtömaksu ja mahdollinen invalisä, mutta ei aikamaksua. On kuitenkin ihan eri asia, ajaako Tampereen keskustassa vai maaseudulla, jossa kyydin ajaa huomattavasti nopeammin. Ruuhka-aikaan matka Pyynikiltä Kyttälään voi kestää jopa puolikin tuntia, myös tietyöt hidastavat matkoja”, Hormalainen kertoo.

Hormalaisen mukaan tämä näkyy myös koulukyydeissä, ja MM-kisojen aikaan matka keskustan koululta Kalevaan voi kestää kauan.

”Siinä kertyy paljon odotusta. Jos tarjolla on kyyti, jonka hinnassa huomioidaan käytetty aika, niin kyllä kuski sen mieluummin valitsee”, Hormalainen sanoo.

Tuomella on tuntihintaisia ajovuorollisia autoja, jotka ovat koko päivän käytettävissä Tuomen ajoihin ja autoja, joilla saattaa olla useita välityspalveluita käytössään. Molemmilla on käytössä Viper-sovellus. Ajovuorollisille kuljettajille kyydit syötetään suoraan, muille autoille tulee kyytitarjous, jonka he voivat hyväksyä tai hylätä.

2023 Sote-kyydeistä ilman autoa jäi Tammikuu 0,4 prosenttia Helmikuu 0,27 prosenttia Maaliskuu 0,23 prosenttia Huhtikuu 0,12 prosenttia Kuukausittain ajetaan noin 40 000 matkaa. Lähde: Tuomi Logistiikka

Kun Viperiin tulee kyytitarjous, kuljettajalla on 30 sekuntia aikaa hyväksyä tai hylätä kyyti. Hyväksymisaikaan vaikuttaa hieman, onko lähtö Tampereelta vai toiselta paikkakunnalta. Kyytitarjouksessa lukee lähtö- ja määränpään osoitteet sekä sisältyykö kyytiin mahdollinen inva-lisä, mutta Hormalaisen mielestä kuljettajia helpottaisi, jos tarjouksesta ilmenisi myös kyydin hinta, saatetaanko asiakasta sisälle ja maksetaanko siitä saattolisää.

Haapamäen mukaan sote-kyydeistä kuljettajalle näkyvät tiedot perustuvat hyvinvointialueen päätöksiin.

”Järjestelmä hakee halvinta, ei lähintä autoa”

Viperin välitys perustuu siihen, että tilauksen ollessa listalla, järjestelmä koettaa hakea jatkokyytiä sieltä, minne ensimmäinen asiakas viedään. Esimerkiksi keskustasta Hervantaan menevän kyydin jälkeen sovellus lähtee etsimään kyytejä Hervannan lähialueilta.

”Ongelma on siinä, että autoilla on eri taksat, ja järjestelmä pyrkii tarjoamaan kyytiä halvimmalle autolle eikä lähinnä olevalle”, Hormalainen sanoo.

Haapamäen mukaan sovellus etsii autoja tietyn etäisyyden sisältä edullisuusperiaatteella, ja auton täytyy olla asiakkaan tarpeisiin sopiva, esimerkiksi inva tai esteetön. Helmikuussa alkaneen sopimuskauden jälkeen kyytejä ohjataan myös ensisijaisesti vähäpäästöisille autoille, mikäli mahdollista.

Aiemmin uutisoituihin koulukyytien haasteisiin Tuomi nimesi yhdeksi tekijäksi kuljettajapulan. Haapamäen mukaan tilanne on parantunut huomattavasti tämän vuoden puolella, mutta Hormalaisen mielestä koulukyydit kannattaisi siirtää tuntihinnoittelun piiriin.

2023 Koulukuljetusten onnistumisprosentti Tammikuu 96,5 prosenttia Helmikuu 97,8 prosenttia Maaliskuu 98,0 prosenttia Huhtikuu 98,3 prosenttia Lähde: Tuomi Logistiikka

”Autoja ja kuskeja kyllä on, mutta kaikkia kyytejä ei kannata ajaa. Esimerkiksi koulukyyti, jossa viedään viisi oppilasta Muotialasta Vuorekseen, on tuntihinnoittelulla kannattava sillä minimiveloitus on puolelta tunnilta, mutta sama reitti vapaana ajona hinnoitellaan kilometrien mukaan, jolloin kyydistä saa yli puolet vähemmän rahaa”, Hormalainen havainnollistaa.

Isoimpana ongelmana Hormalainen pitää koulukyytien hinnoittelua, sillä matkallisesti lyhyisiinkin koulukyyteihin voi kulua paljon aikaa, ja jokainen oppilas on haettava ja vietävä kotiovelle asti.