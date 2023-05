Vierailimme Nokialla työmaalla, joka huolestuttaa nyt monia – Näin saastunutta maata puhdistetaan alueella, jonne rakennetaan koteja 1 500 asukkaalle

Pääsimme Sahanrannan aidatun työmaan sisäpuolelle katsomaan, mitä työmaalla tapahtuu.

Sahanrannan saastemaiden puhdistus alkoi huhtikuussa puiden kaatamisella. Työmaa-alue on aidattu. Taustalla olevaa ajoväylää harjataan ja kastellaan useita kertoja päivässä pölyn sitomiseksi. Afry Finlandin suunnittelija Markus Lahtinen, ympäristöasiantuntija Elmeri Nurminen, projektipäällikkö Risto Valo ja Nokia Oyj:n Asset Manager Satu Harmaala esittelivät työmaata.

Nokian Sahanrannassa on alkanut kuorma-autoralli. Huhtikuussa alueelta kaadettiin puustoa, ja nyt pilaantuneita kaivumassoja on alettu poistaa kuorma kerrallaan. Pilaantunutta maata poistetaan arviolta sadantuhannen tonnin verran. Puhdasta on tultava, sillä Nokia oyj:n maille ollaan kaavoittamassa koteja noin 1 500 asukkaalle.